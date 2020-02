Astral Chain: Multiplattform-Umsetzung hängt von Nintendo ab

Switch

Mit Astral Chain (Testnote: 8.0) hat Platinum Games im August letzten Jahres ein sehr solides Action-Adventure veröffentlicht, das aktuell allerdings nur exklusiv für die Switch verfügbar ist. In einem Interview von Video Games Chronicle, in dem es um die jüngst gestartete Kickstarter-Kampagne für die Remaster-Version von The Wonderful 101 (Testnote: 8.5) ging, wurde der Studioleiter Atsushi Inaba darauf angesprochen, ob Nintendo, ähnlich wie bei The Wonderful 101, einen Multiplattform-Release für Astral Chain erlauben würde, worauf er entgegnete:

Im Falle von Astral Chain handelt es sich um eine Marke, die zu einer Hälfte Platinum und zu anderer Hälfte Nintendo gehört. Da es erst kürzlich erschien, ist es noch zu früh, um etwas zu sagen. Derzeit hoffen wir nur, dass der Titel auf der Nintendo Switch ein Erfolg wird und dann werden wir sehen, wie es weitergeht.

Auf ein erneutes Nachhaken der Redaktion fügte Inaba hinzu: „Letztendlich hängt es von Nintendo ab, nicht von uns. Sie haben die Vertriebsrechte an Astral Chain, also haben wir in diesem Fall kein Mitspracherecht. Wir betrachten The Wonderful 101 als eine Ausnahme.“

Inabas Hoffnung auf einen Verkaufserfolg haben sich längst erfüllt, denn wie Nintendo letzte Woche im Rahmen der Veröffentlichung aktueller Geschäftszahlen bekannt gab, hat sich Astral Chain seit dem Release am 8. August und bis zum 31. Dezember 2019 mehr als eine Million Mal verkauft. Der Erfolg dürfte auch den Weg für einen Nachfolger ebnen, für den sich der Game Director Takahisa Taura bereits im September letzten Jahres ausgesprochen hatte. Ob Nintendo einen Multiplattform-Release für Astral Chain erlauben wird, bleibt abzuwarten. Sollte The Wonderful 101 auf anderen Plattformen zum Verkaufserfolg avancieren, könnte dies die Japaner vielleicht dazu motivieren, auch andere Exklusivtitel für weitere Plattformen umzusetzen.