Warcraft 3 - Reforged: Entwicklerupdate zu Patches // Formular für Erstattung

Das seit dem 29. Januar erhältliche Warcraft 3 - Reforged kam bei einem Teil der Fans beziehungsweise Spieler nicht gut an, was inzwischen unter anderem zu einer äußerst schlechten Bewertung bei Metacritic (Stand: 4.2.2020) oder auch entsprechenden Postings in den offiziellen Foren und an anderen Stellen – auch bei GamersGlobal – geführt hat. Welches Fazit Jörg und Hagen fällen, könnt ihr euch in der Stunde der Kritiker anschauen.

Vor Kurzem hat sich Blizzards Community-Manager Kaivax mittels ausführlichem Posting im US-amerikanischen Forum gemeldet. In dem Entwicklerupdate, in dem sich der Mitarbeiter zuerst bei „denjenigen entschuldigt, die nicht die gewünschte Erfahrung gemacht haben“ geht es vorrangig um kommende Patches und Updates. Zudem wird darauf hingewiesen, dass Warcraft 3 - Reforged „für eine lange Zeit unterstützt [wird]“, da der Titel „integraler Bestandteil der Blizzard-DNA“ ist.

In Bezug auf die Grafik der Warcraft-3-Neuauflage macht Kaivax deutlich, dass der Fehler, der dazu führt, dass die Farben und Schattierungen anders aussehen als im ursprünglichen Warcraft 3, identifiziert worden ist. Die Behebung dieses Umstandes soll mit einem größeren Patch erfolgen, der für das Ende dieser Woche vorgesehen ist.

Der Patch wird auch andere bekannte Probleme betreffen, wie zum Beispiel die Korrektur der Porträt-Animationen und Audio-Fehler sowie die Überarbeitung der Benutzeroberfläche und mehr.

Mit einem weiteren Patch möchten sich die Entwickler um Online-Features wie Leaderboards und Clans kümmern, die auch jene unter euch betrifft, die Warcraft 3 - Reforged nicht erworben haben. Details hierzu gibt es bislang nicht, allerdings sollen die jeweiligen Features so implementiert werden, wie es seinerzeit bei Starcraft Remastered (im Angetestet) der Fall war.

Solltet ihr den Erwerb von Warcraft 3 - Reforged bereuen, könnt ihr den Kauf rückgängig machen. Im Support-Bereich steht euch dafür seit Kurzem ein entsprechendes Formular zur Verfügung, das euch durch den Erstattungsprozess führt. Mehreren Postings in diesem Reddit-Thread zufolge, läuft die Erstattung automatisch und problemlos ab.