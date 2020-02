GOG: The Lords of Midnight und Doomdark’s Revenge gratis verfügbar

PC MacOS

Der Rundenstrategie-Rollenspiel-Klassiker The Lords of Midnight von Mike Singleton und die dazugehörige Fortsetzung Doomdark’s Revenge sind ab sofort und dauerhaft gratis im GOG-Store verfügbar. In dem 1984 erschienenen The Lords of Midnight steuert ihr eine Gruppe von Helden, deren Ziel ist es, den Hexenkönig Doomdark zu bezwingen. In der 1985 veröffentlichten Nachfolger müsst ihr Shareth, die Tochter des Hexenkönigs, besiegen, die auf Rache sinnt.

The Lords of Midnight wurde ursprünglich für ZX Spectrum und Amstrad CPC umgesetzt und 1986 auf Commodore 64 portiert. 1995 kam auch eine Version für MS-DOS heraus. 2012 gab es dann ein Remake für iOS und Mac und 2013 eine Umsetzung für Windows, BlackBerry OS und Android. Bei GOG.com waren die beiden Titel bereits seit 2013 DRM-frei zum Kauf erhältlich.