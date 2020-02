Metroid Prime 4: Retro Studios holt den Art Director von DICE ins Team

Der im texanischen Austin ansässige Entwickler Retro Studios, der aktuell bekannterweise an Metroid Prime 4 für die Nintendo Switch arbeitet, hat sich Jhony Ljungstedt, den Art Director des schwedischen Studios DICE, ins Team geholt. Auf seinem LinkedIn-Profil schreibt dieser:

Heute war mein letzter Tag bei DICE und mit gemischten Gefühlen lasse ich etwas zurück, das so lange ein Teil meines Lebens war. Es war eine großartige Reise und ein Privileg, die Chance zu erhalten, mit all den talentierten Leuten bei DICE zusammenzuarbeiten. Ihr werdet mir alle fehlen. Jetzt bin ich bereit für ein neues Kapitel in meinem Leben und freue mich auf meine neue Reise bei Retro Studios.