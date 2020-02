Teaser Gerade im Bereich Strategiespiele gibt es immer wieder Indie-Perlen, denn die Spielmechanik zählt hier mehr als die Grafik. Manche Geheimtipps sind so geheim, dass sie auch nach Jahren keiner kennt...

Im zweiten Jörgspielt am 3.2.2020 (Mist, gestern hätte ich das veröffentlichen sollen! Magie der Zahlen und so) arbeite ich weiterhin daran, meinen patentierten MoJ abzuarbeiten. Das Kürzel steht für Mountain of Jörg, die Verwendung des ursurpatorischen "Mountain of Joy" ist ab sofort jedem Menschen untersagt.



Auch das Globaltrategiespiel Codex of Victory (Basisbau, strategische Entscheidungen, taktische Rundenkämpfe) wurde von mir, wie das heutige Zwillingsjörgspielt-Spiel Crowntakers, in der ersten Januarwoche 2020 gespielt. Und zwar ebenfalls auf iPad, es existiert aber auch für andere Plattformen (Mac, Linux und Windows PC). Und wie Crowntakers habe ich es bereits vor Jahren schon mal in einem Jörgs Spielemonat vorgestellt. Der große Unterschied zu damals: Ich brach Codex of Victory damals ab, weil es mir zu doof wurde. Was also war dieses Mal anders...? Das will ich euch verraten, und, solltet ihr es mir nachmachen wollen, vor zwei konkreten Problemen warnen, die wohl an der kleinen verantwortlichen Firma liegen, die das Spiel zu betriebsblind ausgetestet hat.

Kurz zur Handlung: In einer fernen Zukunft hat die Menschheit das Universum besiedelt, die Planeten werden als Lehen vergeben. Ihr werdet als General in ein Sonnenystem mit drei Welten (oder genauer gesagt, einer gemäßigten Welt, einem lebensfeindlichen Mond und einer Wüstenwelt) entsandt, um dort einen Aufstand niederzuschlagen. Böser Baron und so. Gekämpft wird mit futuristischen Panzern und Co., außerdem sitzt ihr selbst in einem Mech, wie auch einige weitere Helden, die ihr im Verlauf der Kampagne erhaltet.Also: Es gibt ein begrenztes, durchaus nicht einfaches Ziel, nämlich den Aufstand niederzuschlagen. Aber natürlich kommt alles etwas anders...