Cyberpunk 2077 wird laut CD Projekt mit 75 „Street Stories“ aufwarten

PC XOne PS4

Der Leiter des polnischen Studios CD Projekt Red, John Mamais, hat in einem Interview mit On MSFT über die Nebenquests gesprochen, die euch in dem kommenden Open-World-Science-Fiction-Rollenspiel Cyberpunk 2077 (zum Preview) neben der Hauptkampagne erwarten. Wie er verriet, wird es insgesamt 75 sogenannte „Street Stories“ geben, die es zu erledigen gilt.

Diese einzelnen „Straßengeschichten“ seien laut Mamais „wie kleine Mini-Quests“, die jedoch nicht durch ausufernde Erzählungen in Form cineastischer Zwischensequenzen begleitet werden, wie es in der Kampagne des Spiels der Fall sei. „Sie stellen eine der Möglichkeiten dar, die Spielwelt zu erkunden und den eigenen Charakter weiter zu verbessern“ so der Macher.