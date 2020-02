Teaser Nicht keins, nicht eins, sondern gleich zwei (in Zahlen: 2) Jörgspielt-Folgen gibt es heute. An einem einzigen Tag. Wobei hoffentlich es eher Jörgspielterneuts sind. Da kann man schon mal rabattieren.

Um mal von meinem Backlog an (durch-) gespielten Jörgspielt-Spielen wegzuspielen, äh, zu kommen, mache ich heute einen Doppelschlag mit gleich zwei Titeln. Vor allem, weil ich beide Kandidaten schon mal früher in einem Spielemonat vorgespielt hatte, äh, gestellt, und beide auch schon einige Jährchen alt sind. Nicht, dass es heißt, ihr bekämt hier altes Zeug zum vollen Preis untergejubelt!

Das eine ist ein Roguelike mit Rundenkämpfen, das andere ein Globalstrategiespiel mit Rundenkämpfen. Mit beiden hatte ich um Neujahr herum viel Spaß. Eher ein Pausensnack war dabei das erste, ein Zeitfresser, der mich 15 Stunden quasi am Stück beschäftigt hat, das zweite. Die Rede ist von Crowntakers und Codex of Victory. Ich habe beide auf iPad gespielt, sie existieren aber jeweils für mehrere Plattformen inklusive PC. Und da zumindest letzteres völlig obskur ist und gleich zwei Plotstopper-Probleme enthält, dachte ich, ich warne euch rechtzeitig vor.

In diesem Jörgspielt geht es aber um Crowntakers samt Undead Untertaking Addon, Von Bulkwark Studios stammt das fantastische Roguelike, das wir bei GamersGlobal sträflich unterbewertet haben damals in der PC-Version. Die jungen Leute halt, die WarCraft 3 nicht kennen und beim Spielen keinen Unterschied zu anderen RTS erkennen können, oder dass es sich irgendwie abheben würde von denen! Moment, das war Hagen G. (ich habe den Namen absichtlich anonymisiert) bei der aktuellen Stunde der Kritiker. Ja der, der auch noch nicht weiß, dass man am besten unmerklich in die Knie geht, wenn man neben einem zwergenhaften Vorgesetzten in die ...