Kein Premium-Abo? Unsere gratis Premium-Beispiele im Februar 2020

7 Premium-Inhalte zum Reinschnuppern

Teaser Ohne Abo entgehen euch etliche schöne Inhalte bei uns – aber ohne Möglichkeit für euch zum Reinschnuppern entgehen uns potenzielle Abonnenten. Deshalb gibt's regelmäßig kostenlose Beispiele für euch!

Test: The Walking Dead Saints & Sinners

Preview: Doom Eternal

Meinung: Die Kunst des Cam Pen

Stunde der Kritiker: Warcraft 3 Reforged

Jörgspielt: Colonization

Die Viertelstunde: Age of Empires 2 - Definitive Edition

WoSchCa 10.1.2020: GG Community Awards, The Witcher auf Netflix

Auf GamersGlobal sind viele Inhalte kostenfrei, doch alle geschriebenen Tests und Previews sowie deren Audiofassungen gibt es erst ab der ersten Abostufe (Fairness), und viele unsere aufwändigeren Formate erst ab der Abostufe Premium. Darunter beispielsweise diemit Heinrich Lenhardt und Jörg Langer oder Meinungsartikel von Autoren wie Mick Schnelle, Michael Hengst ("Die Hengst-Chroniken") oder Harald Fränkel ("Fränkel spielt verrückt").Über die Abo-Vorteile informiert euch diese Infoseite Damit ihr euch dennoch ein Bild von den Premium-Inhalten machen könnt (oder natürlich einfach zum Schmökern/Ansehen), veröffentlichen wir regelmäßig einige Premium-Inhalte aus dem Vormonat für begrenzte Zeit "frei für alle". Viel Spaß!In Saints & Sinners erkundet ihr frei das überschwemmte New Orleans. Mit jedem Tag wird die Ausrüstung besser, aber die Zahl der Zombies größer. Doch noch mehr Sorgen bereiten die anderen Menschen.Im Jahr 2016 spendierte id Software seiner Shooter-Reihe einen Reboot, der sich gewaschen hat. Die Fortsetzung spielt sich ähnlich, macht aber doch einiges anders, wie Dennis herausgefunden hat.Willkommen zur neuen Kolumnenserie, Folge 1: Wer Camper in Ego-Shootern für unfair hält, hat ein Problem mit sich selbst – meint Harald Fränkel. Über Sportsgeist, Ehre und schlechte Verlierer.Satte 18 Jahre ist der Release von Blizzards Echtzeitstrategie-Schwergewicht mittlerweile her. Hagen und Jörg haben für diese SdK einen kritischen Blick auf die grundsanierte Neuauflage geworfen.Lasst mich von meiner 3. Partie in Colonization berichten (seit der Stunde der Kritiker kurz vor Weihnachten), und welch’ Wunder ich sah. Nein, nicht die Kombi Sauce Hollandaise und grüner Spargel...Zu Age of Empires 2 empfand Jörg Langer schon immer eine innige Zuneigung – doch wird sich die brandneue "definitive Edition" als Qualitätsorgasmus entpuppen oder eher als lauwarme alte Liebe?Im ersten WoSchCa des neuen Jahres besprechen Jörg und Hagen unter anderem die von euch gewählten Toptitel 2019 und erzählen, was sie um den Jahreswechsel herum getrieben haben.