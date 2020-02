The Last of Us - Part 2: Nacktheit und sexuelle Inhalte im Spiel

PS4

Das kommende Action-Adventure The Last of Us - Part 2 (im E3-Bericht) wird mit Nacktheit und sexuellen Inhalten aufwarten. Das geht aus dem Logo von ESRB (Entertainment Software Rating Board) hervor, das auf der Startseite der offiziellen Homepage des Spiels entdeckt wurde.

Demnach hat der Titel die Altersfreigabe „M“ (ab 17 Jahren) erhalten, was an sich nichts Besonderes ist, denn auch der Vorgänger The Last of Us (Testnote: 9.0) und die Erweiterung Left Behind (Testnote: 9.0) wurden in den USA für Spieler ab 17 Jahren freigegeben. Wo es Interessant wird, sind die zugehörigen Inhaltsbeschreibungen. Wo The Last of Us noch „sexuelle Themen“ bot, ist in The Last of Us - Part 2 von„sexuellen Inhalten“ die Rede. Während das erste lediglich Hinweise auf Sex oder Sexualität bedeutet, sind mit dem zweiten sexuelle Darstellung gemeint. Von ESRB wird es als „nicht explizite Darstellungen sexuellen Verhaltens, möglicherweise einschließlich teilweiser Nacktheit“ beschrieben. Für Naughty Dog wäre The Last of Us - Part 2 somit das erste Spiel, das solche erwachsenen Inhalte bietet.

Wie das Ganze letztendlich im Spiel umgesetzt wird und ob es zu einer realistischeren Darstellung einer erwachsenen Welt beitragen kann, bleibt abzuwarten. The Last of Us - Part 2 wird ab dem 29. Mai dieses Jahres exklusiv für die PS4 digital und im Handel erhältlich sein.