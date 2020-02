PC Switch XOne PS4

AO Tennis 2 ab 44,99 € bei Amazon.de kaufen.

AO Tennis 2 ist ein sehr detailliertes Spiel. Vor allem die Protagonisten können sich sehen lassen. Die Anzeigetafel zeigt akkurat den Spielstand an und trägt zur Atmosphäre bei.

Gelungene Steuerung

Ein Highlight ist der umfangreiche Karrieremodus. Entweder begleite ich einen Starspieler, oder starte als Rookie. Neben der Action auf dem Platz gibt es Rollenspielelemente.

Karrieremodus und umfangreicher Editor

Das spiel bietet, auch partienübergreifend, zahlreiche Statistiken.

Becker gegen Stich auf dem heiligen Rasen von Wimbledon? Dank des umfangreichen Editors und der Community: Kein Problem!

Fazit

Sportspiel für PC, Xbox, Switch und PS4 (gecheckt auf Xbox One X)

Für Anfänger bis Profis

Einzelspieler und Mehrspieler (online und offline)

Erhältlich seit dem 09.01.2020

ab 39,95 Euro, UVP 49,99 (PC), 54,99 (Switch), 59,99 (Xbox, PS4)

In einem Satz: Echtes Tennis-Feeling mit durchdachter Steuerung, vielen Einstellmöglichkeiten und umfangreichen Editor. Sieg!

Im Jahr 2018 brachte der australische Entwickler Big Ant Studiosauf den Markt. Kürzlich setzten sie zum zweiten Aufschlag an und haben den Nachfolgerfür alle gängigen Plattformen veröffentlicht. Ob ihr den Schläger schwingen solltet und der neue Serienteil neben einem Mittelwort auch an Qualität eingebüßt hat, verrate ich euch in diesem Check.Oftmals kranken Sportspiele an der Steuerung, hier kann ich Entwarnung geben. In AO Tennis 2 ist sie gut gelungen. Um einen starken Schlag zu setzen, muss mein Timing für den Schlagknopf stimmen. Drücke ich zu kurz oder lang, ist der kleine Punkt über meinem Spieler rot. Besser sind natürlich gelb und erst recht grün. Zudem muss ich mit dem linken Stick einen (ausschaltbaren) Cursor auf der Gegenseite bewegen. Der markiert das gewünschte Ziel meines Schlages. Klingt kompliziert, geht aber auch dank der guten Trainingsprogramme schnell flüssig von der Hand. Sowohl für den Cursor als auch für das Timing habe ich ein immer besseres Gefühl entwickelt und so mein Spiel verbessert. Sind die Hürden anfangs zu hoch, hilft der gut skalierbare Schwierigkeitsgrad.Ob der Schlag dann aber auch wirklich landet, wo er soll, hängt auch von meiner Positionierung zum Ball und den Fähigkeiten meines Spielers ab. Die Sportler unterscheiden sich in Punkten wie Ausdauer, Stärke und Skills, darunter die verschiedenen Schlagarten wie Slice und Top Spin, separat für Vor- und Rückhand, sowie die Aufschlagsarten und das Spiel am Netz. Dadurch muss ich für den Erfolg auch versuchen, die Stärken meines Spielers sinnvoll einzusetzen. Insgesamt kommt bei den Ballwechseln echtes Tennis-Feeling auf. Gerade längere, eigentlich schon fernsehreife Ballwechsel, an deren Ende ich mich im Idealfall belohne, haben es mir angetan. Zum Punkten muss ich aber auch immer wieder klug agieren, etwa den Gegner in eine Ecke treiben und dann einen möglichst perfekten Stoppball setzen. Sonst geht der Versuch auch mal nach hinten los.Als australisches Studio haben sich Big Ant Studios die Rechte an den Australian Open gesichert. Auch einige namhafte Spieler, wie etwa, sind an Bord. Andere, wie, fehlen. Das ist zwar schade, wird aber durch den umfangreichen Editor mit zahlreichen Optionen für Spieler, Sportstätten, Sponsoren, Kleidung oder Szenarien etwas aufgefangen. Dank der aktiven Community kann ich mir bequem einzelne Spieler oder gleich die aktuellen Top 128 runterladen.Besonders angetan hat es mir der Karrieremodus, in dem ich mit einem Rookie gestartet bin. Über bei Turnieren verdientes Geld verbessere ich meine Skills wie mein Top-Spin-Vorhandspiel. Das jeweilige Levelcap kann ich nur im Training erhöhen. Grundwerte wie Ausdauer kann ich über die Praxis und damit verbundene Levelups steigern. Die Ausdauer sinkt nicht nur im Spiel, sondern auch durch weite Flugreisen. Daher ist auch immer mal eine Ruhewoche nötig. Später kann ich noch Sponsoren gewinnen, wobei deren Interesse auch von meinen Aktionen auf dem Platz beeinflusst wird. Optional kann ich nämlich immer mal wieder beispielsweise charmant jubeln oder dem Schiedsrichter einen hämischen Daumen nach oben geben. Toll: Auch im Nachhinein kann ich an meinem Aussehen, der Stimme und den Outfits (ich kann mehrere speichern!) schrauben.AO Tennis 2 punktet aber nicht nur in Sachen Steuerung, Atmosphäre und Editor. Auch die weiteren Einstellmöglichkeiten sind sehr umfassend. Es gibt nicht nur diverse Schwierigkeitsgrade, sondern auch detaillierte Einstellmöglichkeiten: Möchte ich computerunterstützte Bewegungsabläufe? Ich kann sie bei Bedarf stufenweise ausschalten! Soll der Zielcursor über die Auslinien hinaus gehen können?Auch die Länge einer Partie lässt sich steuern. Wie viele Gewinnsätze sind nötig? Wie lange ist ein Satz? Was ist mit dem Tie-Break? Ich brauche circa knapp 30 Minuten für einen heiß umkämpften, normalen Satz. Entsprechende Einstellmöglichkeiten wirken sich natürlich auf den Karriere- oder Turnierfortschritt aus. Praktischerweise kann ich jederzeit speichern. Aufgrund der zahlreichen Download- und Spieloptionen sowie der guten Steuerung ist für Tennis-Fans Langzeitspaß garantiert. Wenn ihr Lust auf spannende Tennis-Matches habt, führt aktuell kein Weg an AO Tennis 2 vorbei.Einen weiteren Einblick könnt ihr euch in meinem unten eingebetteten, allerdings englischsprachigen, Let's Play des Karrieremodus verschaffen.