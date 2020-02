Switch: Nintendo macht sich keine Sorgen wegen PS5 und Xbox Series X

Switch

Ende dieses Jahres werden die beiden Hersteller Sony und Microsoft ihre „Next Generation Konsolen“ vorstellen - die PS5 und die Xbox Series X. Im Nintendo-Lager macht man sich wegen den geplanten Veröffentlichungen keine allzu großen Sorgen, wie der Firmenpräsident Shuntaro Furukawa in der jüngsten „Frage und Antwort“-Runde mit den Investoren erklärte.

Wir werden die genauen Zahlen für das nächste Fiskaljahr in einer entsprechenden Ankündigung erläutern. Aber ich denke, dass sich das Umfeld gewiss verändern wird, wenn die neuen Produkte unserer Mitbewerber den Markt erreichen.

Er fügte hinzu, dass die Zielgruppen von Nintendo Switch und seinen Konkurrenten sich unterscheiden werden: „Wir glauben nicht, dass die Geschäftsentwicklung anderer Unternehmen einen wesentlichen Einfluss auf unser Geschäft haben wird“, so der Macher.

Einer jüngst durchgeführten Umfrage des Marktforschungsinstituts NPD (National Purchase Diary), sollen rund 40 Prozent der Besitzer einer Nintendo Switch in den USA auch über eine PS4 und eine Xbox One verfügen, was ein Hinweis darauf sein könnte, dass die Nutzer die Hybridkonsole eher als Ergänzung zu den Systemen von Sony und Microsoft betrachten.

In der gleichen Q&A-Runde merkte Furukawa an, dass sich die Switch kurz vor ihrem vierten Jahr „in der Mitte ihres Lebenszyklus“ befinde. Der Präsident erklärte, dass er mit der Konsole langfristige Pläne habe und weiterhin eine Doppelstrategie verfolgen möchte, die sowohl die Veröffentlichung neuer Software, als auch die Unterstützung bestehender Releases umfasst. „Das Wichtigste für uns ist es, den aktuellen Schwung mit der Switch beizubehalten.“ Er fügte hinzu, dass es besonders wichtig sei, die Switch Lite zu fördern, um das Publikum zu erweitern.