Platinum 4: Platinum Games startet mysteriöse neue Homepage

Ohne große Vorankündigungen oder anderweitige Infos hat Entwickler Platinum Games (Bayonetta, Astral Chain, Metal Gear Rising) eine neue Unterseite auf der Studiohomepage geschalten, die außer einer Zahl nicht viel Informationen preisgibt. Zu sehen ist lediglich eine 4, die sich manchmal dreht, manchmal etwas verrauscht wird und manchmal einfach nur da ist. Unten auf der Seite findet sich lediglich noch ein kleiner Satz: "#Platinum4 site is now open."

Was genau uns also die japanischen Action-Experten mitteilen wollen, das ist noch nicht klar. Unter dem Twitter-Beitrag, der die Seite ankündigt, überschlagen sich hingegen die Theorien der Fans. Die meisten scheinen felsenfest mit Bayonetta 4 zu rechnen, was insofern unglaubwürdig erscheint, da Bayonetta 3 noch nicht einmal auf dem Markt ist. Unterhaltsam ist ebenfalls die Theorie, dass die Entwicklung von Metroid Prime 4 mit einem neuen Entwickler wieder von vorne gestartet wurde. Wir dürfen also gespannt sein, was das Studio plant.

Gerüchten zufolge arbeitet Platinum Games aktuell zudem an einer Neuauflage von The Wonderful 101 (im Test, Note: 8.5), die nicht nur für die Nintendo Switch, sondern auch für die Xbox One und PS4 kommen soll. Angefeuert wurden die Vermutungen durch einen Tweet des Studios, auf dem Hideki Kamiya zu sehen ist, der bei dem Titel als Director arbeitete. Außerdem zeigt sein Monitor die Uhrzeit "1:01" an. Laut dem YouTube-Kanal GameXplain sowie Liam Robertson von DidYouKnowGaming wolle Platinum Games die Wiederveröffentlichung von The Wonderful 101 durch eine Kickstarter-Kampagne ermöglichen. Inwiefern diese Gerüchte mit #platinum4 zusammenhängen und ob wirklich etwas dran ist an ihnen, das kann aktuell noch nicht gesagt werden. Wir behalten beide Punkte im Auge und informieren euch, sollte sich etwas Neues ergeben.