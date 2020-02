GG-Rückblick KW 5/2020: Redaktionelle & User-Inhalte

An dieser Stelle informieren wir euch sowohl über die redaktionellen Inhalte als auch die am häufigsten aufgerufenen News der zurückliegenden sieben Tage. Darüber hinaus könnt ihr euch einen Überblick über die Aktivitäten der Community verschaffen und bei Interesse in ausgewählten Inhalten stöbern, die vor fünf Jahren veröffentlicht wurden.

KW 5: Rückblick von Sonntag, 26. Januar, bis Samstag, 1. Februar 2020

❶ ⚊ Redaktionelle Inhalte

Wacraft 3 Reforged thematisieren wir sowohl in einer neuen Stunde der Kritiker (mit Hagen und Jörg) als auch im jüngsten WochenSchlussCast. Neben Disintegration (in der Preview) und Through the Darkest of Times (im Test), veröffentlichten wir eine neue Kolumne von Michael Hengst, eine weitere Ausgabe von Jörgspielt und das neue Premium-PDF-Magazin. Einen Überblick zu Google Stadia geben wir euch zudem mittels eines 18 Minuten langen Videos. Die Inhalte in alphabetischer Reihenfolge:

❷ ⚊ Die 10 am häufigsten aufgerufenen News

Wie in den vergangenen Wochen des Öfteren der Fall, führt auch dieses Mal ein The Witcher-Thema die nachfolgende Liste an. Es folgen unter anderem Meldungen zum Release von Warcraft 3 Reforged, den Abo-Modellen für Pokémon Home oder auch zum Gollum-Spiel von Daedalic Entertainment. Eine Neuausrichtung hinsichtlich Torchlight 3, die Verkaufszahlen bei Nintendo und ein neues Spiel von Wizards of the Coast haben es ebenfalls in die Aufzählung geschafft. Die News nach der absteigenden Anzahl ihrer Aufrufe mit Stand vom 2. Februar. (wie immer gilt, dass hin und wieder auch News-ferne Diskussionen unter den Beiträgen die Abrufzahlen steigen lassen):

❸ ⚊ Community-Inhalte

Im jüngsten ausführlichen User-Artikel geht es um Spiele, die eventuell eine zweite Chance verdient haben – weitere Artikel zu diesem Thema sind geplant. Der aktuelle Spiele-Check stellt euch Warhammer 40.000 - Space Wolf vor, in den Lesetipps geht es unter anderem um Warcraft 3, Grafik von Spielen in der Klimaforschung oder auch die Frage, wann ein Remaster ein Remake ist:

❹ ⚊ „Unter dem Radar“

In dieser Rubrik verweisen wir zum einen auf ein, zwei News, die zwar nicht ganz so hohe Abrufzahlen verzeichnen konnten, aber dennoch hervorgehoben werden sollten, und zum anderen auf die Statusmeldung eines Users. Der Verantwortliche des Wochenrückblicks entscheidet hierbei subjektiv, welche Inhalte Erwähnung finden.

Doom Eternal mit kosmetischen Items, aber ohne Mikrotransaktionen

Eine gute Nachricht gab es für jene unter euch, die sich auf Doom Eternal freuen: Im kommenden Spiel wird auf Mikrotransaktionen verzichtet, stattdessen können kosmetische Items bei Bedarf mit Erfahrungspunkten freigeschaltet werden.

» 19.400 Abos auf dem GG-Kanal. Läuft. «

— Hannes Herrmann am 28. Januar 2020

❺ ⚊ KW 5/2015: Vor fünf Jahren auf GamersGlobal

Dass das Thema VR seit mehreren Jahren – mal mehr, mal weniger – präsent ist, zeigt sich auch daran, dass es nun schon wieder fünf Jahre her ist, seit wir die Oculust Rift getestet haben. Außerdem veröffentlichten wir eine SdK zu Shroud of the Avatar, eine Langer-Lästert-Ausgabe oder auch ein Video des Games-Anwalts. Während sich eine Plus-Galerie um ein CoD-Event dreht, behandelten wir in den News zum Beispiel Doom und Alien - Isolation.

