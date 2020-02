Stadia: Spieleankündigungen sind laut Google „Sache der Publisher“

Mitte vergangenen Monats kündigte Google an, im Laufe dieses Jahres 120 Titel für Stadia zu veröffentlichen. Zehn davon sollen in der ersten Jahreshälfte exklusiv oder zeitexklusiv für die Streaming-Plattform erscheinen. Passiert ist in die Richtung bisher noch nicht viel. Auf Reddit meldeten sich Anfang der Woche die ersten verärgerten Käufer zu Wort. Dort heißt es dazu.

Stadia hat offiziell 40 Tage ohne eine neue Spielankündigung / Veröffentlichung, ein Feature-Update oder ein echtes Community-Update verbracht. Es ist seit 69 Tagen auf dem Markt. Es ist an der Zeit, dass wir eine Verbesserung fordern.

Nun hat Google auf die Kritik reagiert. Ein Sprecher des Unternehmens meldete sich zu Wort und widersprach gegenüber Games Industry den Behauptungen. Man habe wöchentlich Updates im Community-Forum veröffentlicht und auch monatliche Zusammenfassungen auf dem Google Keyword Blog geliefert. Bezüglich der Erwartungen der 120 Titel sagte er:

Wir verstehen den Wunsch, mehr über die Spiele zu erfahren. Schließlich geht es genau darum - um die Spiele. Natürlich werden nicht alle 120 Titel vom Stadia-Team verkündet, da wir es den Publishern überlassen, ihre Marken und Spiele anzukündigen und die Plattformen bekannt zu geben - genau wie wir es auch mit den exklusiven Inhalten machen werden, die für Google Stadia erscheinen.

Weiter heißt es: Es gäbe jede Menge triftiger Gründe für die gewählten Zeitpunkte für die Ankündigungen, seien es die geplanten Werbeaktionen oder Events, der Entwicklungsstand eines Spiels, die nahende Fertigstellung einer ersten spielbaren Demo, die Forderungen der Aktionäre etc.. „Wir arbeiten weiterhin eng mit unseren Verlags- und Entwicklungspartnern zusammen und unterstützen sie in allen Bereichen. Wir freuen uns, in Kürze mehr Details über einige der exklusiven Spiele für Stadia mit euch zu teilen“, so der Sprecher abschließend.