Mike Laidlaw: Creative Director von Dragon Age verlässt Ubisoft

Der Entwickler-Veteran Mike Laidlaw hat nach nur einem Jahr bei Ubisoft seinen Abschied von dem französischen Unternehmen bekannt gegeben. Wie der Macher auf Twitter schreibt, hat er Ubisoft am vergangenen Freitag, den 31. Januar 2020, verlassen: „Heute ist mein letzter Tag bei Ubisoft. Ein riesen Dank für eine gute Zeit an die talentierten und freundlichen Leute von Ubisoft Québec City. Nun heißt es in sich gehen und herausfinden, was als nächstes kommt.“

Laidlaw ist Ubisoft Québec, dem Studio hinter Assassin's Creed Odyssey (Testnote: 8.5) und For Honor (Testnote: 7.0), im Dezember 2018 beigetreten. Das Unternehmen arbeitet derzeit an dem Open-World-Action-Adventure Gods & Monsters. Das Spiel wurde im Rahmen der E3 2019 angekündigt und sollte eigentlich noch diesen Monat für PC und Konsolen erscheinen, wurde allerdings nach negativen Kritiken für Ghost Recon - Breakpoint (Testnote: 6.5) mit diversen anderen Ubisoft-Titeln, darunter Watch Dogs Legion (Preview) und Rainbow Six Quarantine, auf das nächste Geschäftsjahr verschoben. Vor seiner Zeit bei Ubisoft war Laidlaw 14 Jahre lang bei Bioware beschäftigt, wo er als Creative Director Dragon Age 2 (Testnote: 8.5) und Dragon Age - Inquisition (Testnote: 9.5) verantwortete. Er war zudem der führende Autor hinter Jade Empire und wirkte als Designer an der Entwicklung des ersten Mass Effect (im User-Artikel) mit.