Blacksad: Entwickler kündigen neuen Switch-Patch an

PC Switch XOne PS4

Das Story-Adventure Blacksad - Under the Skin, welches Ende 2019 für PC, Xbox One, PS4 und Nintendo Switch erschienen ist, erhält in den kommenden Wochen einen neuen Patch. Damit reagieren die Pendulo Studios auf die Kritik an der technischen Umsetzung der Switch-Version.



Via Facebook meldeten sich die Entwickler mit einem Statement zum Zustand der Switch-Fassung von Blacksad. Der aktuelle Patch beseitigt laut Entwicklerangaben bereits kritische Bugs, Pendulo gibt sich damit aber noch nicht zufrieden. Das Team arbeitet derzeit an einem neuen Switch-Patch, welcher weiterhin bestehende Probleme beseitigen soll. Das Update werde Spielern in den nächsten Wochen zugänglich gemacht.



In dem Beitrag versprechen die Entwickler in der "näheren Zukunft" zudem verbesserte Versionen des Spiels für Xbox One, PS4, PC und MAC bereitzustellen.