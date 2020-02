Vampire's Fall - Origins: Klassisches 2D-RPG auf Steam erschienen

PC iOS Android

Bereits im Jahr 2018 erschien Vampire's Fall - Origins für die Mobil-Betriebssysteme Android und iOS. Gestern veröffentlichte der schwedische Indie-Entwickler Early Morning Studio sein klassisches Rollenspiel auch auf Valves Vertriebsplattform Steam.

Zur Story des Oldschool-RPGs schreiben die Entwickler:

Seit unzähligen Jahren genießen die Dorfbewohner von Vamp'Ire ein Leben in Frieden und Glück. Aber jetzt kursieren Gerüchte über einen Träger der dunklen Magie - einen Hexenmeister. Das Dorf befürchtet, dass die Gerüchte wahr sind, und stellt eine Miliz auf, um sich auf das Schlimmste vorzubereiten. Du bist ein Rekrut, der sich zum Schutz des Dorfes einschreibt. Du weißt nicht, dass das Schicksal etwas Besonderes für dich bereithält.....

Auf der Feature-Seite soll das Spiel mit einer offenen Welt, vollständig anpassbaren Charakteren, taktischem Kampf, umfassenden Geschichten, verschiedenen Blutlinien sowie über 250 grafisch einzigartigen Waffen und Rüstungen punkten. Während ihr die Spielwelt in einer isometrischen Perspektive durchstreift, finden die rundenbasierten Kämpfe in einer seitlichen Ansicht statt - ähnlich wie in Darkest Dungeon.

Darüber hinaus enthält das Spiel 28 Steam-Errungenschaften und wartet - für ein Indie-Spiel eher ungewöhnlich - mit Bildschirmtexten in elf Sprachen - darunter Deutsch - auf.

Bis zum 7. Februar bekommt ihr 20 Prozent Rabatt beim Kauf von Vampire's Fall - Origins und zahlt somit nur 7,99 Euro für den Titel. Nachfolgend haben wir für euch den schon etwas älteren, rund 30 Sekunden langen Trailer eingebunden, der einen Eindruck vom Gameplay vermittelt.