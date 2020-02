Remastered-Editions, ja oder nein?

Teaser Bis vor wenigen Jahren waren Remastered-Versionen älterer Spiele eher eine Randerscheinung. Inzwischen gibt's sie wie Sand am Meer. Greift ihr bei solchen Neuauflagen zu oder lasst ihr sie links liegen?

Es gibt inszwischen kaum noch einen Publisher, der nicht mit technisch überarbeiteten Neuauflagen sein Glück am Spielemarkt probiert. Square Enix tat es etwa mit verschiedenen HD-Remakes zuund anderen Spielereihen. Erst vor wenigen Tagen veröffentlichte Blizzard, die zuvor auch eine Neuauflage vonherausbrachten, mit Warcraft 3 Reforged (Stunde der Kritiker ) eine vor allem visuell aufgebrezelte Neufassung ihres Strategie-Klassikers. Weitere Beispiele könnte man an dieser Stelle gefühlt unendlich viele hinzufügen. Denn auch THQ Nordic (), Koch Media () oder Sony bei einer Reihe von PS3-Titeln wie (im Test: Note 9.0 ) oder Uncharted 1-3 (im Test: Note 9.0 ) haben es schon in so einigen Fällen getan.In unserer heutigen Sonntagsfrage möchten wir von euch erfahren, wie ihr zu Remastered-Versionen steht, wie es sie demnächst unter anderem auch zugeben wird. Greift ihr bei solchen Neuauflagen gerne zu? Wäre euch eine echte Fortsetzung lieber – oder zumindest ein echtes Remake mit tiefgreifenderen Neuerungen und Modernisierungen, wie sie sich etwa bei der denkbaren Neuinterpretation vom ersten-Teil andeuten? Lasst uns eure Haltung zum aktuellen Thema nicht nur durch eure Abstimmung in der unten eingebetteten Umfrage wissen, sondern schildert uns in den Kommentaren gerne näher eure Meinung. Fühlt euch ferner frei, eure Meinung mit den anderen Usern und der Redaktion in der Kommentarsektion zu diskutieren.Bei unserer Sonntagsfrage könnt ihr wie üblich bis zum Montag Morgen um 10:00 Uhr abstimmen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst euren Vorschlag in diesem Forenthread , sehr gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen. Sollten wir eure Frage als interessant genug erachten, könnte sie schon bald in einer unserer kommenden Sonntagsfragen auftauchen. Eine Übersicht über alle bisherigen Sonntagsfragen (aktuell mehr als 200) findet ihr unter diesem Link