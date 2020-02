Gish: noclip-Doku zum Indie-Kult-Klassiker

PC Linux MacOS

Der eine oder andere unter euch kann sich vielleicht noch an Gish erinnern. Der Physik-Platformer von Chronic Logic aus dem Jahr 2005 ist Gegenstand einer neuen noclip-Doku. Das 34-minütige Video, das ihr gleich im Anschluß anschauen könnt, beleuchtet nicht nur die Entwicklung des Indie-Titels, auch kommen die Designer zu Wort und erläutern die Anfänge ihrer Karriere und die schwierigen Bedingungen zu einer Zeit, als das Schlagwort "Indie" noch kein Garant für Erfolg oder gar ein Hype war und die Selbstvermarktung ein hartes Brot darstellte.

In diesem Jahr wird der Titel rund um den schwarzen Teerbatzen Gish 15 Jahre alt. 2005 steht aber auch gleichzeitig für den Karrierestart des gefeierten Indie-Entwicklers Edmund McMillan. Dieser sollte euch für seine späteren Werke, wie Super Meat Boy oder The Binding of Isaac bekannt sein. Gemeinsam mit Alex Austin entwickelte McMillan damals Gish, das bis heute ein einzigartiges, physikbasiertes Platformer- beziehnugsweise Jump'n'Run-Gameplay bietet und erste Grundlagen für die darauffolgenden Titel der Designer erkennen lässt. Selbstverständlich geht die Doku auch auf den innovativen Multiplayer-Teils von Gish ein, das sich in der Szene großer Beliebtheit erfreute und dadurch beinahe besser in Erinnerung blieb als das Hauptspiel.