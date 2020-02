Netflix' The Witcher: Showrunner spricht über die Pläne für Staffel 2

andere

Teaser

Lauren Schmidt Hissrich, der Showrunner hinter der Netflix-Adaption von The Witcher, hat in einem Interview mit Vulture über ihre Pläne für die zweite Staffel der Serie gesprochen. Wie sie verriet, will sie das Feedback der Fans zu den ersten acht Folgen der TV-Show berücksichtigen. Eines der kritischen Punkte war die Menge an Story, die pro Folge vermittelt wurden. Der eine oder andere Zuschauer fühlte sich durch die Flut an neuen Namen, Charakteren, Ereignissen und Hintergrundgeschichten etwas überfordert. Die Macher wollen daher ein wenig auf die Bremse treten und in der zweiten Staffel ein gemütlicheres Erzähltempo etablieren, das mehr Platz für intime Momente bietet, statt ständig neue Charaktere und Königreiche vorzustellen:

Wir kennen bereits die Geschichten, die wir in der zweiten Staffel erzählen wollen, ich will jedoch sicherstellen, dass wir uns die Zeit nehmen diese angemessen zu erzählen. Eine der größten Änderungen, die wir gemacht haben, ist sicherzustellen, dass die Drehbücher nicht zu lang geraten. Es ist wirklich furchtbar, wenn man eine Geschichte dreht auf die man sehr stolz ist und diese ist dann 95 Minuten lang und man muss dann versuchen sie irgendwie in eine Folge von 60 Minuten hineinzuquetschen. Am Ende schneidet man Dinge heraus, von denen man weiß, dass sie großartig, oder wichtig wären. Die Zuschauer werden die Änderung bemerken, denn wir versuchen nicht mehr so viel Geschichte wie zuvor zu erzählen, oder ständig neue Charaktere, Welten und Königreiche vorzustellen, oder die Politik stärker in den Vordergrund zu rücken. Manchmal werden wir uns einfach mit den Charakteren hinsetzen und ein bisschen mehr über sie erfahren. Und das ist wahrscheinlich das, worauf ich mich am meisten freue, dass die Leute es sehen.

Die Veröffentlichung der zweiten Staffel von The Witcher ist für das nächste Jahr geplant, da die Verantwortlichen sich mehr Zeit mit der Nachbearbeitung lassen wollen. Die Produktion dazu ist bereits Anfang des Monats angelaufen und die Dreharbeiten sollen in Kürze starten.