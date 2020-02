Neuverfilmungen von Silent Hill und Project Zero angekündigt

andere

Bild stammt aus Silent Hill (2006)

Christophe Gans, der französische Filmregisseur hinter Pakt der Wölfe und Die Schöne und das Biest (2014) hat mit Silent Hill und Project Zero zwei Neuverfilmungen angekündigt. Gans hat bereits 2006 eine Filmadaption von Silent Hill abgeliefert und kennt sich mit dem Stoff bestens aus. Project Zero (in den USA unter dem Titel Fatal Frame vertrieben), ist ein 2001 für die PS2 und 2002 für die Xbox erschienenes Horrorspiel des japanischen Studios Tecmo (heute Koei Tecmo), das im Laufe der Jahre vier Nachfolger und ein Spin-off erhielt. Die Ankündigung seitens Gans erfolgte in einem Interview mit der französischen Website Allocine: In diesem verrät er:

Ich habe zwei Horrorfilm-Projekte mit Victor Hadida. Ich arbeite an einer Adaption des Videospiels Project Zero. Der Film wird in Japan angesiedelt sein, denn es war mir wichtig den Film nicht von seiner ursprünglichen Umgebung - eines von Geistern heimgesuchten japanischen Hauses - zu entwurzeln. Wir arbeiten außerdem an einer neuen Silent-Hill-Verfilmung. Das Projekt wird immer in dieser Atmosphäre einer amerikanischen, vom Puritanismus verwüsteten Kleinstadt, verankert sein. Ich denke es wird Zeit, einen neuen Film dazu zu machen.

Zu Fatal Frame gab es bereits 2014 eine Verfilmung vom japanischen Regisseur Mari Asato. Der Film, der in Japan unter dem Titel Gekijōban Zero erschien, lehnte sich an den Roman von Eiji Ōtsuka an, der wiederum auf der Spielserie basierte. In den USA erschien der Film 2015. Gans Verfilmung von Silent Hill ist bisher die einzige und letzte. Ob die Geschichte des neuen Films an die von 2006 anknüpfen wird, verriet der Regisseur nicht. Auch sind bisher noch keine weiteren Details zu den beteiligten Produktionsfirmen, oder dem Cast der beiden Filme bekannt.