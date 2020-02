Switch: Nintendo hat keine Pläne für eine neue Version in 2020

Switch

Im März letzten Jahres erreichte uns das Gerücht, dass Nintendo noch 2019 zwei neue Switch-Modelle auf den Markt bringen wird, eine Sparversion und eine leistungsstärkere Pro-Variante. Während erstere mit Nintendo Switch Lite drei Monate später tatsächlich angekündigt und im September letzten Jahres auch weltweit veröffentlicht wurde, hat Nintendo der Pro-Version für 2019 eine Absage erteilt. Gerüchte, dass diese vielleicht Mitte 2020 erscheint, haben sich nun ebenfalls als falsch herausgestellt, denn wie Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa im Zuge einer Besprechung der Geschäftszahlen für das aktuelle Fiskaljahr (endet am 31. März 2020) mit den Investoren klarstellte, wird es auch dieses Jahr keine Switch Pro geben. Furukawa dazu:

Was die Nintendo Switch angeht, so glauben wir, dass es wichtig ist, weiterhin die Vorzüge der beiden Nintendo-Switch-Systeme zu kommunizieren und die bereits etablierte Nutzerbasis zu erweitern. Bitte nehmt zur Kenntnis, dass wir keinerlei Pläne haben, 2020 ein neues Nintendo Switch-Modell zu veröffentlichen.

Sollte Nintendo also tatsächlich ein leistungsstärkeres Modell in Arbeit haben (was der Hersteller selbst bisher nicht offiziell bestätigte), wird man dieses frühstens 2021 einführen.