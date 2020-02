Battle Brothers: Nintendo-Switch-Version angekündigt

PC Switch

Battle Brothers ab 8,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Switch-Besitzer und Rundentaktik-Fans erwartet eine Umsetzung des Mittelalter-Söldner-Taktik-Spiels Battle Brothers für Nintendos Hybrid-Konsole. Dabei stellen die Hamburger Overhype Studios eine Fertigstellung noch in diesem Jahr in Aussicht.

Das bisher exklusiv für den PC erschienene Rundentaktikspiel Battle Brothers könnt ihr in Zukunft also nicht nur bequem von der Couch am heimischen TV spielen, sondern es mittels Handheld-Funktion der Nintendo-Switch beispielsweise mit auf Reisen oder auf den Weg zur Arbeit nehmen. Die Hanseaten arbeiten für die Switch-Version mit dem Publisher Ukiyo zusammen, nachdem sie bisher das Spiel auf Steam selbst vermarktet haben. Overhype konzentriert sich aber weiterhin auf die Entwicklung des Spiels, während Ukiyo die Switch-Portierung betreut. Ob die Qualität, insbesondere hinsichtlich der Steuerung, gelingt, wird sich zeigen. Hoffnung dafür gibt allerdings der Hinweis, dass die Publisher selbst Fans von Battle Brothers sind.

Inhaltlich soll die Switch-Umsetzung der Steam-Version gleichen. Es sollen alle DLCs inklusive der vor kurzem angekündigten Erweiterung Battle Brothers: Blazing Deserts sowie das kostenlose Update auf die Version 1.4 enthalten sein. Ein Update des Indie-Checks zu Battle Brothers in Form eines Spiele-Checks auf GamersGlobal ist ebenfalls in Planung.