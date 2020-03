Community-Projekt: Spezielle DU-Galerie zur LWS-Marke? [Update]

PC MacOS

Update vom 20. März 2020:

Solltet ihr an der im Original-Beitrag beschriebenen DU-Galerie teilnehmen wollen, bitten wir euch, einen Kommentar mit den Worten „Ich bin virtueller Landwirt.“ zu verfassen (auf diese Weise fällt das Zählen leichter). Mit diesem Posting meldet ihr euch verbindlich an. Sobald mindestens zehn Teilnehmer erreicht worden sind, wird euch ein entsprechendes Formular zur Verfügung gestellt. Bitte meldet euch spätestens bis zum 25. März an.

Ursprüngliche News vom 31. Januar 2020:

Es fing ganz harmlos mit der News an, dass der Landwirtschafts-Simulator 19 (aktuelle User-Wertung: 7.3) ab dem 30. Januar kostenfrei im Epic Games Store erhältlich sein wird. Unter dieser Meldung schrieben mehrere User, dass sie sich die erfolgreiche Berufssimulation unter diesen Umständen anschauen werden.

Unter der zweiten News vom 30.1. wurde es konkreter: Wieder kündigten mehrere Interessierte an, das Spiel ausprobieren zu wollen, woraufhin das Wort „Gemeinschaftsprojekt“ in den virtuellen Raum geworfen wurde, gefolgt von paschalis' Überlegung zu einer speziellen „Das spielen unsere User“-Galerie, in der es ausschließlich um den LWS 19 und die Eindrücke der unerfahrenen Jungbauern geht.

Das habt ihr nun davon: Wir machen Nägel mit Köpfen! Sollten sich mindestens zehn User finden, die den Landwirtschafts-Simulator 19 ganz neu für sich entdeckt haben – das Gratis-Angebot im Epic Games Store läuft bis zum 6. Februar um 17 Uhr – und darüber schreiben möchten, wird die erwähnte Plus-Galerie umgesetzt.

Es gelten die gleichen Teilnahmebedingungen wie bei den sonst üblichen DU-Galerien: Eine Einleitung in der 3. Person, der eigentliche Beitrag mit maximal 1.600 Zeichen und ein Screenshot in der Auflösung 1920x1080 Pixel. GG-EXP können nicht vergeben werden, der Spaß an der Sache steht im Vordergrund.

Beachtet bitte außerdem, dass es selbstverständlich nicht darum geht, den Titel und dessen Fans zu verspotten. Das Ziel soll eher sein, herauszufinden, warum die LWS-Serie so enorm erfolgreich ist beziehungsweise ob diese gewisse Faszination sich auch auf jene überträgt, die sich normalerweise mit gänzlich anderen Spielen beschäftigen.

Bitte meldet euch einfach unter diesen Zeilen via Kommentarfunktion verbindlich für dieses Mini-Community-Projekt an – sollten sich genügend Spieler finden, wird in den kommenden Wochen ein entsprechendes Teilnahmeformular freigegeben.

Natürlich steht es euch darüber hinaus frei, im LWS 19 ein GamersGlobal-Multiplayer-Event zu veranstalten (und bestenfalls aufzunehmen) und euch so gegenseitig bei der landwirtschaftlichen Arbeit zu unterstützen (Vorschlag von Tr1nity).