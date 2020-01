Iron Danger: RPG mit Zeitmanipulation ab 25.3. für PC // Neuer Trailer

PC Linux MacOS

Über Iron Danger, für das Daedalic Entertainment als Publisher dient, haben wir bereits ausführliche Berichte im Zuge der letztjährigen E3 („Der Geheimtipp der Messe“) und der vergangenen gamescom („Weder Rundentaktik noch Action“) veröffentlicht.

Mit einem neuen Video wurde nun auch das Veröffentlichungsdatum für die PC-Fassung bekanntgegeben. Folglich könnt ihr das Taktik-RPG ab dem 25. März via Steam erwerben – zu welchem Preis, wurde bislang nicht kommuniziert.

Als „einzigartige Mechanik“ beschreiben die Entwickler die Möglichkeit der Zeitmanipulation, wodurch sich „die taktische Tiefe rundenbasierter Spiele mit der aufregenden Action von Echtzeitspielen“ mischen soll. Im Detail könnt ihr die Zeit in jedem beliebigen Moment um bis zu fünf Sekunden zurückdrehen, um auf diese Weise in Kämpfen neue Herangehensweisen inklusive Kombos zu testen.

Unterwegs seid ihr in der mit Steampunk- und Fantasy-Elementen angereicherten Spielwelt in Form eines Teams, das aus zwei Charakteren besteht. Einsetzen könnt ihr unterschiedliche Fähigkeiten, zudem sollen auch die „hochinteraktiven“ Umgebungen eine Rolle spielen. Folgende Beispiele werden in diesem Zusammenhang genannt:

Setzt Gegner in Brand und befördert sie dann in ein leicht entflammbares Kornfeld, um sie richtig durchzugrillen, oder lockt sie in eine Falle, um dann einen Baum auf sie stürzen zu lassen.

Für manche von euch sicher nicht ganz unwichtig: Grinding soll es in Iron Danger nicht geben, da der Charakterfortschritt durch den Verlauf der Story bestimmt ist. Die Spielzeit wird mit etwa 15 Stunden angegeben.