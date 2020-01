E3 2020: ESA mit Ausblick auf die Neuerungen der Spielemesse

Bereits im September letzten Jahres gab der E3-Veranstalter ESA (Entertainment Software Association) eine grundlegende Restrukturierung der Spielemesse bekannt. Das Event soll von dem bisherigen Business-To-Business-Modell, das nur Fachbesucher erlaubte, abrücken. Nachdem sich die Messe in den vergangenen Jahren nach und nach immer mehr Besuchern öffnete, soll diese nun zu einem „Fan, Media and Influencer Festival“ ausgebaut werden. Nun gewährte der Veranstalter einen Einblick darauf, was die Besucher auf der E3 2020 erwartet.

Wie es heißt, will man den Fans zuhause die Messe durch neues Streaming und Digital Programming präsentieren und den Besuchern vor Ort einiges an Unterhaltungswert bieten. Versprochen werden „einzigartige Erfahrungen“, spezielle Insider- und Erlebnis-Zonen, „diverse tolle Bühnenprogramme“, Überraschungsgäste und mehr Plätze in den Hallen der Show, wo die Spieler Hand an neue Titel anlegen und gemeinsam das Gaming zelebrieren können. Die ESA will in den kommenden Wochen weitere Details zu dem Event verkünden. Die Veranstalter wollen vor allem das Feedback und die Verbesserungsvorschläge der bisherigen Besucher bei den künftigen Verbesserungen und Änderungen berücksichtigen. Wer gerne ein paar Ideen teilen möchte, kann diese per E-Mail an suggestions@e3expo.co einreichen.