Sega: Alle physischen PC-Verpackungen zukünftig „vollständig recycelbar“

Das Unternehmen Sega hat eine Entscheidung getroffen, die sich im besten Fall positiv auf die Umwelt auswirkt: Beginnend mit der Veröffentlichung der Rome 2 - Total War: Enemy at the Gates-Edition am 6. Februar werden alle physischen PC-Spiele, die der Publisher vertreibt, mit einer „vollständig wiederverwertbaren Verpackung“ ausgeliefert.

Der erste Schritt in diese Richtung wurde Mitte November 2019 mit dem Football Manager 2020 gemacht – ebenfalls verkauft durch Sega –, der somit das „erste Spiel in umweltfreundlicher Hülle“ ist. Seinerzeit machte Miles Jacobson, der Studio Director von Sports Interactive, deutlich, dass man sich „aufgrund der alarmierenden Klimasituation“ für eine möglichst umweltschonende Verpackung entschieden habe. Das für die Fußballsimulation verwendete, neuartige Verpackungsdesign wurde gemeinsam mit dem Publisher entwickelt.

In der jüngsten Pressemitteilung heißt es speziell zum Aussehen der Verpackung, dass diese auch zukünftig ein „erstklassiges Erscheinungsbild“ bieten sowie über ein „ähnliches Maß an Sicherheit und Robustheit“ verfügen muss, wie es bei den Kunststoffverpackungen der Fall ist:

[...] Nach umfangreichen Tests, Stichproben und Rückmeldungen von globalen Vertriebs- und Einzelhandelskanälen wurde eine zu 100 Prozent wiederverwertbare Verpackung für den Football Manager 2020 Realität, die den Weg für alle physischen PC-Produkte von Sega Europe ebnet, die diesem Beispiel folgen werden.

Das Unternehmen geht weiter ins Detail. Demnach besteht die Schachtel aus 100 Prozent recycelter und wiederverwertbarer Pappe, und auch das Handbuch soll vollständig recycelt und wiederverwertbar sein. Sega schreibt weiter:

Für den gesamten Druck werden Wasser- und Pflanzenfarben verwendet, mit Ausnahme der Disc, die durch Spezialisten wiederverwertet wird. Die gesamte Verpackung ist in 100 Prozent wiederverwertbares Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) eingeschweißt. Dieser Ansatz ist zwar mit zusätzlichen Kosten für Sega Europe verbunden, doch wird dies teilweise durch einen billigeren Vertrieb ausgeglichen – leichtere Verpackung bedeutet geringere Kraftstoffkosten und billigere Vernichtungskosten, da die Verpackung vollständig recycelt werden kann. Wie Miles Jacobson im September 2019 zum Thema Football Manager 2020 sagte, ist es ‚ein Preis, der es wert ist, zur Sicherung der Zukunft des Planeten beizutragen“.

Gary Dale, Präsident und COO von Sega Europe, appeliert außerdem an andere Unternehmen, es seinem Arbeitgeber gleichzutun: