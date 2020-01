Animal Crossing - New Horizons erhält limitiertes Switch-Bundle

Switch

Seit 2013 veröffentlichte Nintendo keinen vollwertigen neuen Teil der beliebten Animal Crossing-Reihe – neben einem Mobil-Ableger erschienen statt neuer Alltags-Simulationen in knuffig-bunten Welten voller vermenschlichter Tiere lediglich Spin-Offs. Am 20. März 2020 kehrt die Serie mit Animal Crossing - New Horizons für die Nintendo Switch zurück.

Wie Nintendo nun bekannt gab, wird die Lebens-Simulation zu diesem Datum auch als limitiertes Konsolen-Bundle mit Switch im Animal-Crossing-Design erhältlich sein. Auf der Rückseite der Konsole finden sich Schattenrisse bekannter Bewohner der Spielwelt, während die weiße Docking-Station auf der Vorderseite den Tanuki Tom Nook mit seinen Kindern zeigt, der in der Reihe prominent als Shopbesitzer und Immobilienmakler auftritt, bei dem der Spieler den Kredit für sein Haus abstottern muss. Die Joy-Cons sind dabei in grün und blau gehalten und haben weiße Rückseiten.

In Animal Crossing werden Spieler eine verlassene Insel fruchtbar machen und besiedeln. Neben etablierten Features wie dem Ausbau des eigenen Domizils wird New Horizons Landwirtschaft und Crafting als neue Spielelemente einführen. Im unten eingebetteten Video könnt ihr die Switch im Animal-Crossing-Stil in Augenschein nehmen.