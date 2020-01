The Witcher - Nightmare of The Wolf: Es geht nicht um Geralt

PC Switch XOne PS4

Als Netflix kürzlich den Animationsfilm The Witcher - Nightmare of The Wolf ankündigte, mit dem die Fans die Wartezeit auf die zweite Staffel der Live-Action-Adaption der Sapkowski-Romane überbrücken sollen, ging die Community davon aus, dass dieser sich um noch nicht gezeigte Kurzgeschichten rund um Geralt von Riva drehen wird. Diese Vermutung wurde allerdings jetzt von den Verantwortlichen hinter dem Film offiziell verneint. Wie auf sozialen Kanälen bekannt gegeben wurde, rückt die Story stattdessen den Hexer Vesemir in den Fokus.

Geralts Mentor ist bekannterweise einer der ältesten Hexer, die zu Geralts Zeit existieren und ist so alt wie die Hexer-Festung Kaer Morhen. In dem Animationsfilm werden wir einen Blick auf seine Vergangenheit und somit die junge Version von ihm erhalten. In der Beschreibung heißt es: „Lange, bevor er Geralts Mentor wurde, beginnt Vesemir seine eigene Reise als Hexer, nachdem der mysteriöse Deglan ihn durch das Gesetz der Überraschung einfordert.“

Vesemir ist ein interessanter Charakter, denn er wurde in der Blütezeit der Hexer ausgebildet, als diese noch in voller Zahl die Lande durchstreiften und auch ihre berüchtigte Kräuterprobe einsetzten, um Nachwuchshexer auszubilden. Wir werden somit auf unbekannte Charaktere treffen und einen Einblick in die Persönlichkeit eines anderen Hexers erhalten. Zu Vesemirs Zeit waren zudem mehrere Hexerschulen aktiv, was sicherlich auch interessant sein dürfte.