Ich fasse mich kurz, denn es gibt in dieser Woche viel Lesestoff! Und eine neue Rubrik namens "Kontrovers". Dahinter verbirgt sich ein Lesetipp, den ich nicht uneingeschränkt empfehlen möchte, aber gerade deshalb für lesenswert halte. Wie seht ihr das – sollen wir hier auch Links auflisten, die uns beim Lesen nicht nur Freude gemacht haben? Schreibt eure Meinung bitte in die Kommentare!

Wie Warcraft 3 die Welt des Gamings verändert hat

nat-games.de am 21.01.2020 von Maximilian Apel

Das Remake, nein, Remaster, Reforge... ach, die Neuauflage des Klassikers Warcraft 3 wird gerade heftig diskutiert. Die einen nennen es eine gelungene Verjüngungskur, die anderen schlicht Betrug am Kunden. Doch was war (oder ist) eigentlich das Besondere an diesem Spiel, außer dass es die Vorlage zum weltweit beliebtesten MMORPG World of Warcraft lieferte? Nach Meinung des Autors Maximilian Apel erschuf Warcraft 3 ein ganzes Genre neu und zog eine Reihe weiterer, wichtiger Titel nach sich.

Darum kommen so wenige erfolgreiche Videospiele aus Deutschland

zeit.de am 29.01.2020 von Lisa Ludwig

Deutschland ist Spieleland. Hier wird gern gespielt und deutsche Firmen wie Playmobil, fischertechnik, Märklin oder Steiff stellen Spielzeuge her, die auf dem gesamten Globus geliebt werden. Jedoch der Umsatzanteil deutscher Videospiele liegt im eigenen Land bei nur drei Prozent. Wäre dies bei Musik, Büchern oder Filmen der Fall, dann wäre der Aufschrei groß und die Fördergelder würden sprudeln. Ist mangelhafte Förderung durch die Politik wirklich der Grund, warum wir bei Games so wenig zu sagen haben?

Real-time Hair Advances (englisch)

fxguide.com am 20.01.2020 von Mike Seymour

Die neue Staffel von Germany's Next Topmodel hat begonnen und die Umstyling-Folge, wo ein Rudel weinender und kreischender Mädchen eine neue Frisur verpasst bekommt, wird sicher auch im 16. Jahr der Show zu einem sehenswerten Highlight. In Computerspielen sind die Haare der Protagonisten hingegen selten ein Hingucker. Die realistische Echtzeit-Simulation von Frisuren ist ein echt haariges Problem für Grafiker und Programmierer. Der englischsprachige Artikel zeigt anhand der neuesten Unreal Engine die Trends der Avathaar-Szene – und hat sogar Fotos und ein Video für euch!

Grafik von Computerspielen in der Klimaforschung

1e9.community am 02.01.2020 von Achim Fehrenbach

Neue Technologien werden häufig in Computerspielen erprobt, sei es VR, AR oder Künstliche Intelligenz. Auch Raytracing wird von der Games-Industrie vorangetrieben, weil es Spielen eine bessere Grafik verleiht. Game-Designer und Wissenschaftler nutzen Raytracing aber auf ganz unterschiedliche Weise. Der Artikel geht nicht in die Tiefe, ist aber eine Fundgrube für weiterführende Links und Erklärvideos.

Kontrovers: Die 100er-Wertung des Spielejournalisten

wasd-magazin.de im Januar 2020 von Michael Brandmiller

Es ist eine Geschichte voller Dramatik, Leidenschaft, Mut, Korruption und Täuschung. Eine Geschichte von großen Kriegen, epischen Schlachten, fantastischen Aufstiegen und höllischen Abstürzen: Die 100er-Wertung des Spielejournalisten Heinrich Lenhardt. In diesem Essay haben sich leider einige Ungenauigkeiten eingeschlichen, so gab es zum Beispiel von der Power Play keine 23 Beilagen-Ausgaben in der Happy Computer, sondern nur 17. Die ersten sechs Ausgaben waren Sonderhefte.

Fundstück: Wann ist ein Remaster ein Remake?

pressakey.com am 18.10.2019 von Tim Bissinger

Als wäre die Deutsche Sprache nicht schon schwer genug, craften wir Gamer twenty-four-seven an einem Wording, für das jeder Rookie eine special Edition des Duden bräuchte. Zu den All-Time-Favs der FAQ aller Noobs gehört aktuell ganz sicher die Frage: Wann ist eine Neuauflage ein Remaster, wann ist sie ein Remake? Und was unterscheidet ein Remaster von einem Port? Der Versuch einer Definition.

Aus dem GG-Archiv: Die Blizzard-Story

gamersglobal.de am 25.01.2020 von Benjamin Ginkel

Vor fast 10 Jahren schrieb User Benjamin Ginkel einen Artikel über die Kultschmiede Blizzard. Kaum ein Spielehersteller wurde damals ähnlich vergöttert wie die Kalifornier. In diesem dreiseitigen Firmenportrait blickt er auf die Anfänge zurück, lange bevor Millionen Menschen World of Warcraft, Starcraft oder Diablo spielten.

Im Video: Die perfekte Snake KI

Snake ist eines der ältesten, bekanntesten Computerspiele. Quasi Tron für Solo-Spieler. Die Schlange frisst Pixel, wird dabei immer länger und darf nicht mit ihrem eigenen Schwanz kollidieren. Ja, es ist so simpel. Aber kann man das Spiel eigentlich gewinnen? Das Video zeigt euch, wie es fast geklappt hätte!

