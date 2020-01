Wasteland Remastered: Preis, Launch-Trailer und Screenshots

PC XOne

Vor einer Woche informierten wir euch darüber, dass Wasteland Remastered ab dem 25. Februar für PC (Steam, GOG.com) und Xbox One (Microsoft Store) erhältlich ist. Bislang konntet ihr euch nur anhand einiger weniger Bilder einen Eindruck von der überarbeiteten Fassung des ursprünglich aus dem Jahr 1988 stammenden Rollenspiel-Klassikers Wasteland verschaffen. Etwa einen Monat vor dem Release veröffentlichte inXile Entertainment nun jedoch den Launch-Trailer, der zwar knapp zwei Minuten „lang“ ist, aber dennoch nur sehr kurze Szenen aus dem Spiel enthält – verwiesen sei daher an dieser Stelle auf die sechs neuen Screenshots in unserer Galerie.

Mit der Bereitstellung des aktuellen Videos wurden zudem weitere Informationen zur Remastered-Version freigegeben. So wird zum Beispiel darauf hingewiesen, dass „alte Bugs, die noch aus der Reagan-Ära stammen“ beseitigt und Optimierungen an der Benutzeroberfläche vorgenommen wurden. Hinzu kommt ein erweiterter Soundtrack aus der Version Wasteland 1 - The Original Classic, außerdem ist das physische Storybuch des Originaltitels vollständig vertont und illustriert ins Spiel integriert worden. Für die Konsolen-Besitzer unter euch sei der Vollständigkeit halber erwähnt, dass ihr auf volle Controller-Unterstützung setzen könnt.

Bei Interesse könnt ihr Wasteland Remastered ab sofort vorbestellen – auf allen Verkaufsplattformen beträgt der Preis derzeit 14,99 Euro. Wie bereits bekannt ist, ist das Gruppen-RPG für Windows und die Xbox One auch im Xbox Game Pass enthalten. Die minimalen Systemvoraussetzungen setzen einen 64-Bit-Prozessor und -Betriebssystem (Windows 8.1/10) voraus. In Bezug auf den Prozessor reicht ein Intel Core i5-760 oder AMD Athlon II X2 245.