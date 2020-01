Prodeus: Old-School-Shooter im „Bullets & Blood“-Trailer // Weitere Infos

PC

„Mehr Action, mehr Explosionen, mehr Blut und mehr übertriebene visuelle Effekte. Im Kern ist Prodeus ein schneller Action-Shooter mit vielen Schauplätzen, die es zu erforschen und Geheimnisse zu entdecken gilt“. Unter anderem mit diesen Worten beschreiben die Entwickler Prodeus, dessen Kickstarter-Kampagne am 24. April 2019 mit mehr als 105.000 US-Dollar abgeschlossen wurde (der Zielbetrag lag bei 52.500 US-Dollar).

Mittels eines Updates informieren euch die Verantwortlichen nun über einige Neuigkeiten. So verschiebt sich der Early Access via Steam, der ursprünglich für den vergangenen Herbst vorgesehen war, auf den Sommer dieses Jahres. Da für diesen Zeitraum eigentlich der Release des fertigen Spiels geplant war, rückt auch dieser Termin nach hinten, genaue Angaben fehlen hierzu.

Neu ist zudem ein Gameplay-Trailer, der seiner Bezeichnung – „Bullets and Blood“ – gerecht wird und somit ganz gut zeigt, was euch in Prodeus erwartet: Schnelles Shooter-Gameplay, in üppigen Blutfontänen zerplatzende Gegner, jede Menge Waffen und aufzusammelnde Items/Boni. Wer mehr sehen möchte, kann sich das zwölf Minuten lange Video aus dem April 2019 anschauen, das aus Pre-Alpha-Spielszenen besteht.

Bieten wird euch der Titel mit seiner „hochwertigem 3D-Retro-Ästhetik“ einen Level-Editor, einen dynamischen Soundtrack, Cheatcodes, benutzerdefinierte Servereinstellungen für den Multiplayer, einen Überlebensmodus oder auch Einstellungen für das Sichtfeld, das HUD und die Auflösung (zum Beispiel könnt ihr bei den Gegnern zwischen dem Sprite- und 3D-Modus wählen). Wem darüber hinaus das „grenzenlose Blut“ und das Zerstückeln zu viel ist, der kann die entsprechenden Effekte reduzieren – wer hingegen mehr von allem möchte, dem stehen ebenfalls Optionen zur Verfügung.

Zwar sollen zur Veröffentlichung des fertigen Spiels neben der PC-Fassung auch Versionen für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich sein, garantieren möchten die Entwickler das jedoch derzeit nicht.