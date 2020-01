The Outer Worlds: Ab 6. März für Nintendo Switch erhältlich

Switch

Bei den GamersGlobal Community Awards 2019 landete The Outer Worlds in der Rubrik „Spiel des Jahres“ auf dem fünften Platz, während es in den Kategorien „Beste Spielwelt“ und „Bestes Rollenspiel“ jeweils für den 2. Rang reichte. In unserem Test vergaben wir die Wertung von 8.0 und hoben unter anderem die interessante Spielwelt, die vielen Entscheidungsmöglichkeiten oder auch die Spielzeit von etwa 20 bis 30 Stunden positiv hervor.

Bislang ist das Open-World-Rollenspiel von Obsidian Entertainment für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Nachdem seit dem November 2019 bekannt ist, dass der Titel auch für die Nintendo Switch umgesetzt wird, steht seit Kurzem der genaue Veröffentlichungstermin fest: Demnach können Besitzer der Hybrid-Konsole das Spiel ab dem 6. März erwerben.

Angeboten wird die Switch-Fassung für The Outer Worlds zum Preis von 59,99 Euro. Entscheiden könnt ihr euch zwischen der physischen Version, die einen Download-Code enthält, und der digitalen Ausgabe im Nintendo eShop.