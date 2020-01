Epic Games Store: LWS 19 derzeit gratis // Drei Brettspielumsetzungen folgen

PC MacOS

„Nächste Woche wandert dann wohl das erste Mal der Landwirtschafts-Simulator in mein Spiele-Portfolio ...“, „Bin gespannt ... reinschauen werde ich wohl mal ...“, „Auf den freue ich mich, wollte den immer schon mal ausprobieren.“ – so einige unser User in den Kommentaren unter jener News, in der wir euch vergangene Woche darüber informiert haben, dass der Landwirtschafts-Simulator 19 vom 30. Januar bis 6. Februar im Epic Games Store kostenfrei bezogen werden kann.

Die Interessierten unter euch erwarten in der Berufssimulation mit Amerika und Europa zwei Schauplätze, an denen ihr den harten Job des Landwirts nachgehen könnt. Unter anderem bestehen eure Aufgaben im Pflanzen und Ernten, darüber hinaus müsst ihr eure Nutztiere versorgen, wofür euch „über 300 originalgetreue Fahrzeuge samt Zubehör“ zur Verfügung stehen. Zudem könnt ihr Modifikationen aus der Community nutzen oder euch im Online-Multiplayer gegenseitig unterstützen – gerade für die virtuellen Jungbauern unter euch, die noch keinen LWS gespielt haben, ist das vielleicht eine Überlegung wert ...

Wie üblich, hat Epic Games auch die Titel bekanntgegeben, die vom 6. bis 13 Februar gratis bereitsgestellt werden. Dieses Mal handelt es sich um drei Spiele, die Umsetzungen von Brettspielen darstellen und wie folgt beschrieben werden: