One Piece: Netflix kündigt eine Live-Action-Serie an

Mit One Piece plant der Streamingdienst-Riese Netflix eine der weltweit erfolgreichsten Manga-Serien demnächst als eine Live-Action-Serie auf die Bildschirme seiner Zuschauer zu bringen. Die von Eiichirō Oda erdachte Geschichte rund um den Strohhutjungen Monkey D. Ruffy, der sich auf die Suche nach dem legendären Schatz One Piece begibt, um ein Piratenkönig zu werden, hat sich seit ihrem Debut im Jahre 1997 bis heute weltweit mehr als 460 Millionen Mal verkauft. Seit 1998 läuft auch eine Anime-Serie, die es inzwischen auf mehr als 900 Episoden bringt. Im Jahre 2015 hat die Serie einen Eintrag in das Guinness-Buch der Rekorde für die meisten Exemplare einer Serie, die von einem einzigen Autor veröffentlicht wurden, erhalten.

Die Live-Action-Adaption wurde bereits im Jahre 2017 angekündigt und sollte ursprünglich von Tomorrow Studios im Alleingang produziert werden. Seitdem ist es allerdings ruhig um das Projekt geworden. Mit der Beteiligung von Netflix kommt nun offenbar wieder Bewegung in die Sache. Über den Cast und Drehorte oder den Termin für die Dreharbeiten wurden bisher keine Details verraten. Bekannt ist, dass der One-Piece-Schöpfer Eiichirō Oda bei der Serie als Executive Producer fungieren wird, um eine vorlagengetreue Umsetzung sicherzustellen.

Als weitere Executive Producers sind der Serien-Veteran Steven Maeda (Lost, The X-Files) und Matt Owens (Agents of S.H.I.E.L.D., Luke Cage), sowie Marty Adelstein and Becky Clements von Tomorrow Studios (Cowboy Bebop, Snowpiercer, Hanna) an Bord. Maeda wird auch den Posten des Showrunners für die Serie übernehmen, während Owens zusätzlich als Autor mitwirkt.