Der Herr der Ringe - Gollum kommt ohne den Auftritt von Sauron aus

Das im März des letzten Jahres von Daedalic Entertainment angekündigte 3D Action Adventure Der Herr der Ringe - Gollum wird ohne eine Begegnung mit Sauron auskommen. Dies bestätigte der Lead Narrative Designer Tilman Schanen in der aktuellen Printausgabe der britischen EDGE. Als das Gespräch auf das Thema Gut und Böse im Spiel kam, antwortete Schanen:

Wir bewegen uns von Anfang an in einer Grauzone. Es ist also nicht so wichtig für uns, ob jemand gut oder böse ist, denn das steht bei unserem Spiel nicht so sehr im Fokus. Natürlich ist Sauron böse, aber wir werden ihn im Spiel nicht wirklich sehen. Wir haben das im Team diskutiert und auch darüber, was wir zeigen wollen. Die Haradrim etwa, die östlichen Menschen - sie füllen beide Seiten des Spektrums mit guten und schlechten Charakteren. Und es ist ja nicht so, dass alle Sklaven in Barad-dûr weiße Leute sind, die von den Östlingen erbeutet wurden, denn im Grund genommen ist jeder in Barad-dûr ein Sklave Saurons, selbst die Orks.