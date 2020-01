The Initiative: Phil Spencer teasert mehrere Projekte - Remake dabei?

XOne

Das 2018 gegründete Microsoft-Studio The Initiative hat offenbar mehrere Projekte in Arbeit, von denen eines ein Remake sein könnte. Dies deutete zumindest Phil Spencer kürzlich auf Twitter an. Der vielbeschäftigte Xbox-Boss, der erst kürzlich aus Japan zurückkehrte, wo er mit seinem Team verschiedene Studios besuchte, twitterte auf seinem eigenen Account:

Großartiges Update heute mit Darrell Gallagher, Matt Booty und dem Team von The Initiative. Ein unglaublich talentiertes Studio, das sich selbst herausfordert neue Dinge (und auch alte Dinge) auf eine neue Art und Weise zu machen.

Bisher war nur bekannt, dass The Initiative an einem Spiel für die Xbox Series X arbeitet, das, wie der Design Director Drew Murray im Oktober letzten Jahres via Twitter durchblicken ließ „verrückt ambitioniert“ sei. Wenn der letzte Satz von Spencer tatsächlich ein Remake andeutet, kann man gespannt sein, welchen alten Titel der Entwickler zurückbringen wird.

Microsoft hat einige interessante Kandidaten zu bieten, darunter Perfect Dark, Banjo-Kazooie und Blinx. Das von Darrell Gallagher (Sony, Activision, Rockstar, THQ Nordic) geführte Team setzt sich aus zahlreichen Veteranen der Branche zusammen, die zuvor für Studios, wie Naughty Dog, Sony Santa Monica, Crystal Dynamics und Rockstar Games gearbeitet haben.

Wann The Initiative seine Projekte vorstellen wird, ist nicht bekannt. Während Sony die diesjährige E3 mal wieder meiden will, hat Microsoft seine Teilnahme bereits bestätigt und plant erneut einen großen Auftritt hinzulegen. Möglicherweise werden wir im Rahmen des Events in Los Angeles einen ersten Blick auf die Spiele des neuen Studios werfen können.