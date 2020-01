Netflix' The Witcher: Interaktive Karte und neue „Behind the Scenes“-Videos

PC Switch XOne PS4

The Witcher 3 - Wild Hunt ab 29,80 € bei Amazon.de kaufen.

Netflix hält sein Versprechen, die Fans von The Witcher bis zum Release der zweiten Staffel im nächsten Jahr durch neues Material kontinuierlich bei Laune zu halten und veröffentlicht eine interaktive Karte zu der Serie. Zudem gibt es zwei neue Videos mit dem Geralt-Darsteller Henry Cavill (Superman), die einen weiteren Blick hinter die Kulissen der TV-Show gewähren.

Die interaktive Karte kann unter witchernetflix.com aufgerufen werden und erklärt nicht nur die Timeline, die in der ersten Staffel der Serie eine wichtige Rolle spielt, sondern enthält auch zahlreiche Details und Hintergrundinfos zu dem Witcher-Universum. So könnt ihr in der dort aufgeführten Zeitlinie die zahlreichen Punkte anklicken, die euch zu bestimmten Orten auf dem Kontinent führen und dazugehörige Infos offenbaren. Auf der Karte selbst lassen sich zudem die einzelnen Orte ansteuern, die noch weitere und umfangreichere Details enthalten, wobei die verschiedenen Städte und Regionen praktischerweise mit verwandten Themen verknüpft sind. Wer also beispielsweise auf Lyrien klickt, erfährt auch etwas über Aedirn, die Anhöhe von Sodden oder die Flucht vor dem Ronin Magier. Die Karte ist eher für Leute zu empfehlen, die sich die Serie bereits angeschaut haben, da diese (selbstverständlich) zahlreiche Spoiler enthält.

Die oben erwähnten „Hinter den Kulissen“-Videos wurden derweil auf YouTube veröffentlicht. Das erste Video, in dem Cavill über die grandios choreographierte Kampfszene in Blaviken spricht und dazu einige interessante Details verrät, könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Auch hier gilt, wer die erste Folge noch nicht kennt, sollte das Video auslassen. Das zweite Video, in dem es um die beiden Hexer-Schwerter geht, findet ihr unter dem Quellenlink.