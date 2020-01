Ori and the Will of the Wisps: Goldstatus erreicht

PC XOne

Nach der im Dezember letzten Jahres verkündeten Verschiebung von Ori and the Will of the Wisps (im E3-Anspielbericht) vom ursprünglich 11. Februar auf den 11. März 2020 und mit der aktuellen Verschiebungswelle, die bereits mehrere größere Titel traf, hat sich sicherlich der eine oder andere Fan schon gefragt, ob Moon Studios den neuen Termin wirklich halten wird. Die Sorgen waren unbegründet, denn wie der Entwickler jüngst via Twitter bekannt gab, hat der Titel offiziell den Goldstatus erreicht und wird somit im März in den Händlerregalen stehen.

Ori and the Will of the Wisps kann aktuell bei den teilnehmenden Händlern, darunter auch Amazon, für PC und die Xbox One vorbestellt werden. Neben der üblichen Standard-Version des Spiels können die Besitzer der Microsoft-Konsole auch zu einer schick verpackten Collector’s Edition greifen, die zum Preis von 49,99 Euro neben dem Spiel auf einer Disk auch eine Musik-CD mit einer Sammlung von Klavierstücken, ein Steelbook, ein Art Book, sowie den Original Soundtrack als digitalen Download umfasst. Die PC-Version erscheint ausschließlich digital und kann zum Preis von 29,99 Euro via Steam und den Microsoft Store erworben werden. Zusätzlich wird der Titel auf beiden Plattformen ab dem Release-Tag via Xbox Game Pass spielbar sein.