Stadia: Zwei weitere Spiele für die Pro-Nutzer im Februar

Die Spieleauswahl für die Abonnenten von Stadia-Pro wird im anstehenden Monat Februar um zwei neue Titel ergänzt. Wie Google bekannt gab, werden das ende letztes Jahres veröffentlichte 3D-Action-Adventure Gylt von Tequila Works und der Anfang 2019 erschienene Ego-Shooter Metro Exodus (Testnote: 7.5) von 4A Games zu den verfügbaren Titeln hinzugefügt.

Gleichzeitig macht Google die Abonnenten darauf aufmerksam, dass das Prügelspiel Samurai Shodown und das letzten Monat hinzugefügte Action-Adventure Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration (Testnote: 9.0) am 31. Januar 2020 wieder aus der Auswahl entfernt werden. Wer sich also die beiden Titel sichern will, sollten nicht mehr allzu lange damit warten.

Neben den neuen Spielen bietet Google bis zum 5. Februar 2020 auch Rabatte auf ausgewählte Titel, darunter Mortal Kombat 11 (Testnote: 9.0), Just Dance 2020 und Trials Rising (Testnote: 8.5). Weitere Details dazu findet ihr unter dem Link in den Quellenangaben.