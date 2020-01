NeoGeo Arcade Stick Pro: Upgrade mit zwei weiteren Spielen verfügbar

andere

SNK hat die Fans auf der offizielle Homepage über ein neues Upgrade informiert, das ab sofort für den NeoGeo Arcade Stick Pro bereitsteht. Dieses ergänzt die bisherige vorinstallierte Spieleauswahl um zwei weitere Titel. Dabei handelt es sich um das 1997 erschienene Prügelspiel The Last Blade und das im gleichen Jahr veröffentlichte Shoot ’em up Shock Troopers.

Um die neuen Titel zu installieren, müsst ihr die beiden jeweils 844 KB kleinen Zip-Dateien von der offiziellen Website herunterladen und auf einem USB-Stick entpacken. Anschließend steckt ihr den Stick in den NeoGeo Arcade Stick Pro, schaltet diesen ein und wählt in dem Menü den Punkt „Unlock Games“, wo ihr die beiden Spiele freischalten könnt. Eine detaillierte Anleitung könnt ihr euch von der Homepage des Entwicklers im PDF-Format herunterladen.