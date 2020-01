Resident Evil 8: Setzt Capcom erneut auf die First-Person-Ansicht?

PC XOne PS4

Resident Evil 8 ab 19,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Bild stammt aus Resident Evil 7 Biohazard

Mit Resident Evil 7 Biohazard (Testnote: 9.0) hat Capcom nach einem eher durchschnittlich bewerteten und für viele Anhänger viel zu actionreichen Vorgänger wieder ein Spiel abgeliefert, das zu den Horror-Wurzeln der Reihe zurückkehrte. Während der Titel sowohl von den Spielern als auch der Presse gelobt wurde, gab es auch vereinzelnd Kritik zu hören, denn anders als bisherige Teile der Serie setzte Resident Evil 7 nicht auf die Third-Person-, sondern auf eine Ego-Perspektive, um den Schrecken dem Spieler noch näher zu bringen. Aktuellen Gerüchten zufolge soll das sich in Arbeit befindende Resident Evil 8 ebenfalls auf die First-Person-Ansicht setzen.

Das Gerücht stammt von der Fan-Site Biohazard Declassified und wurde vom YouTube-Kanal „Residence of Evil“, der sich auf die neusten News rund um die Serie fokussiert, aufgegriffen. Die britischen Kollegen von Eurogamer.net wurden auf das Video aufmerksam und bestätigten berufend auf eigene Quellen mit Verbindung zu Capcom, dass sie ähnliches erfahren haben.

Die Ego-Perspektive ist nicht die einzige Info, die mit dem „Leak“ kam. Demnach soll Ethan Winters, der Protagonist aus Resident Evil 7, als spielbarer Charakter zurückkehren und auch Chris Redfield soll wieder auftauchen. Der Nachfolger soll nicht direkt „Resident Evil 8“ heißen, sondern einen „cleveren Titel“ tragen. Der Spieler soll in einem Dorf starten und später ein riesiges Schloss erkunden. Das Spiel soll verschneite und bergige Landschaften bieten, was laut der Quelle ein Hinweis auf Europa als Setting sein könnte. Es soll wieder übliche Zombies geben und eine weibliche, schattenhafte Gestalt, die den Spieler permanent verfolgen soll und die man sich mit Waffengewalt immer wieder vom Hals halten muss. Zudem soll es wolfsähnliche Kreaturen geben, die den Spieler in bestimmten Gebieten angreifen, was nach Werwölfen klingt.

Vergangene Woche erreichte uns das Gerücht, dass die Entwicklung des neuen Teils der Hauptserie angeblich erst vor rund einem halben Jahr komplett neu gestartet wurde. Capcom hat Resident Evil 8 bisher nicht angekündigt und keines der Gerüchte offiziell bestätigt.