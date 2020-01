The Division 2: Dritter DLC erscheint im Februar // Derzeit 80 % Rabatt

PC XOne PS4

Ab Februar verschlägt es euch in The Division 2 (im Test mit Wertung 9.0) nach New York, genauer auf die Halbinsel Coney Island. Im Detail ist das Ziel des dritten Story-DLCs Coney Island - Die Jagd, einen Wissenschaftler zu befreien, den die Black Tusk als Geisel gefangenhalten. Mit der Fraktion der Cleaners erwarten euch allerdings auch Widersacher, die bereits in The Division (im Test mit Wertung 8.5) für Ärger gesorgt haben.

Wie schon die vorherigen Episoden, ist auch die kommende gratis erhältlich. Solltet ihr im Besitz des Season Passes sein, erhaltet ihr wie üblich sieben Tage eher als alle anderen Spieler Zugriff auf die neuen Inhalte. Da am Ende des neuen Trailers auch ein Flammenwerfer in den Händen eines Spieler-Charakters zu sehen ist, könnte es sein, dass eine weitere Spezialisierung in das MMO-Actionspiel Einzug hält.

Im derzeit laufenden Luna Sale von Ubisoft ist The Division 2 – neben anderen Spielen – um bis zu 80 Prozent im Preis gesenkt. So kostet die Standard-Ausgabe für PC derzeit 12,00 statt 59,99 Euro und die Gold-Edition 20,00 statt 99,99 Euro.