Pokémon Home: Ab Februar zwei Abo-Modelle // Preise & weitere Details

Bereits im Mai 2019 kündigte Nintendo mit Pokémon Home einen Cloud-Dienst an, der sowohl für Switch-Konsolen als auch für Android- und iOS-Geräte gedacht ist. Auf diese Weise werdet ihr in die Lage versetzt, eure Pokémon zu verwalten oder sie auf andere Systeme zu übertragen beziehungsweise unterwegs zu tauschen – sofern ihr kompatible Spiele besitzt.

Kürzlich gab das japanische Unternehmen Details zu den beiden Varianten von Pokémon Home bekannt, das ab Februar dieses Jahres verfügbar ist. Demnach könnt ihr zwischen „Standard“ und „Premium“ wählen, die sich wie folgt voneinander unterscheiden:

Standard Premium Transfer mit Pokémon-Bank Nicht verfügbar Verfügbar Anzahl der Pokémon, die in Pokémon Home gelagert werden können 30 Pokémon 6.000 Pokémon Anzahl der Pokémon, die gleichzeitig in der Wunderbox abgelegt werden können 3 Pokémon 10 Pokémon Anzahl der Pokémon, die gleichzeitig im Global Trade System abgelegt werden können 1 Pokémon 3 Pokémon Gruppentausch Teilnehmen Teilnehmen und Gruppen erstellen Richter-Funktion Nicht verfügbar Verfügbar

Wie es die Bezeichnung bereits andeutet, ist die Premium-Ausgabe kostenpflichtig: Während euch 30 Tage Mitgliedschaft 2,99 Euro kosten, bezahlt ihr für 90 Tage 4,99 Euro. Möchtet ihr hingegen 12 Monate respektive 365 Tage „Premium“-User sein, werden aktuell 15,99 Euro fällig.

In Bezug auf das Thema der Übertragung wird darauf hingewiesen, dass die Nintendo-Switch-Version von Pokémon Home folgende Spiele für die Hybrid-Konsole unterstützt: Pokémon Schwert, Pokémon Schild, Pokémon - Let's Go, Pikachu und Pokémon - Let's Go, Evol. Darüber hinaus „bestehen Pläne zur zukünftigen Unterstützung von Pokémon Go“. Für das Tauschen von Pokémon via Pokémon Home stehen vier Möglichkeiten zur Verfügung:

Wunderbox: In der sogenannten Wunderbox abgelegte Pokémon werden automatisch weltweit getauscht, auch wenn ihr den Cloud-Service zeitweise nicht nutzt.

Global Trade System (GTS): Das GTS ist laut Nintendo dazu gedacht, um „spezifische Pokémon zum Tausch freizugeben oder nach ganz bestimmten Pokémon zu suchen“. Außerdem werdet ihr einem Trainer zugeteilt, der über jeweils passende Kriterien verfügt.

Gruppentausch: Mittels dieser Funktion könnt ihr Gruppen erstellen beziehungsweise beitreten, in denen anschließend Pokémon getauscht werden. Wichtig zu wissen ist hierbei, dass ihr erst nach der Duchführung eines Tausches seht, welches Pokémon ihr erhalten habt – das soll „für Spannung sorgen“.

Freundestausch: Wenig überraschend verfügt Pokémon Home auch über eine Freundesliste, die für User unter 16 Jahren allerdings nicht zur Verfügung steht. Möchtet ihr mit einem Eintrag in dieser Liste ein Pokémon tauschen, geschieht das über den Freundestausch.

Weitere Informationen zum Cloud-Service könnt ihr auf dessen offizieller Website nachlesen. Unter anderem erhaltet ihr Details zum Nationalen Pokédex, den Geheimgeschenken oder auch dem Bewerten von Pokémon. Außerdem werden am Ende dieser Seite versionenspezifische Funktionen zwischen der Nintendo-Switch- und Mobilgerät-Version von Pokémon Home aufgelistet.