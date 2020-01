Games with Gold im Februar mit Call of Cthulhu, TT Isle of Man & mehr

XOne

Microsoft hat die Games with Gold für den anstehenden Monat Februar bekannt gegeben. Abonnenten des kostenpflichtigen Xbox-Live-Services (inklusive der Besitzer der Ultimate-Variante des Xbox Game Pass) können sich demnach auf Call of Cthulhu (Testnote: 7.0) und TT Isle of Man - Ride on the Edge für die Xbox One, sowie Fable Heroes und Star Wars - Battlefront für die Xbox 360 freuen, die sie im Rahmen des Abo-Programms ohne weitere Kosten herunterladen und spielen können. Nachfolgend die Verfügbarkeitstermine im Überblick:

Xbox One:

TT Isle of Man - 1. bis 29. Februar 2020

- 1. bis 29. Februar 2020 Call of Cthulhu - 16. Februar bis 15. März 2020

Xbox 360:

Fable Heroes - 1. bis 15. Februar 2020

- 1. bis 15. Februar 2020 Star Wars Battlefront - 16. bis 29. Februar 2020

Wie gewohnt können die beiden Last-Gen-Titel dank des Abwärtskompatibilitätsprogramms mit leichten grafischen Verbesserungen auch auf der aktuellen Konsole gespielt werden.