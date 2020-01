Metro Exodus: Termin für DLC „Sam's Story“ steht fest

PC XOne PS4 andere

Der im Mai des vergangenen Jahres angekündigte zweite und letzte DLC Sam’s Story aus dem Season Pass für den postapokalyptischen Ego-Shooter Metro Exodus (Testnote: 7.5) hat einen konkreten Veröffentlichungstermin erhalten. Nachdem das Datum bereits kurzzeitig auf der offiziellen Homepage des Spiels auftauchte, dann aber wenig später wieder entfernt wurde, hat der Publisher Deep Silver nun dieses auch offiziell verkündet. Der DLC wird demnach ab dem 11. Februar 2020 für PC (via Epic Game Store), Xbox One, PS4 und Googles Stadia erhältlich sein.

In Sam's Story folgt ihr in einem neuen Sandbox-Survival-Level dem namensgebenden Protagonisten Sam, einem US-Marine und Spartan Ranger, der seit der Zerstörung Moskaus unter Colonel Miller diente und sich aus den erdrückenden Tunneln der Metro auf die Oberfläche in die offene Welt begibt, um der Spur von Artjom zu folgen. Die Entwickler versprechen neue Charaktere, Waffen und neue Varianten der Mutanten in einer riesigen, nichtlinearen Umgebung, die zahlreiche Stunden immersives Gameplay bieten soll.

Die Reise von Sam beginnt auf der Aurora. Auf die Suche nach einem Weg zurück in die USA durchstreift er die Überreste des von Tsunamis verwüsteten Hafens von Wladiwostok und durchquert zerstörte Industrieanlagen und zerfallende Wohnbezirke. „Sam muss selber herausfinden, dass er jede einzelne, irgendwann gelernte Taktik braucht, um seine Odyssee zu überleben – doch die Gefahren der Umgebung um ihn herum, scheinen weitaus tückischer zu sein als er sich jemals ausgemalt hätte“ heißt es in der veröffentlichten Beschreibung.

Am 15. Februar 2020 wird die einjährige zeitliche Exklusivität im Epic Game Store für Metro Exodus enden. Ab diesem Zeitpunkt werdet ihr den Titel auch via Steam erwerben können.