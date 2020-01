Pokemon Go: Nächstes Community-Day-Pokemon wird von Spielern bestimmt

iOS Android

Jeden Monat versammelt Niantic die Pokemon Go-Fans zu einem Event. Am Community Day findet sich in dem GPS-basierten Mobilspiel, meistens am Wochende, für ungefähr drei Stunden ein normalerweise seltenes Taschenmonster gehäuft in der Spielwelt. Diese Monster haben auch eine höhere Chance auf den Status "shiny".

Schillernde Pokemon heiße so wegen der kleinen Sternchen, die um seltene Exemplaren herum auftauchen. Sie haben zudem eine andere Farbe als ihre normale Version. Shinys gibt es schon seit der ersten Pokemon-Edition. Die Chancen, dass eines der Monsterchen an regulären Tagen als Shiny auftaucht, ist ungefähr 1 zu 450. Die Pokemons haben während eines Community-Events außerdem "Legacy-Attacken", die man sich durch Entwickeln solcher Pokemons verschaffen kann (egal, ob das Monster beim Event gefangen wurde oder schon früher in die Sammlung gewandert ist).

Im Februar hat sich Niantic etwas spezielles für den Event ausgedacht. Das erste Mal, seit der Community Day vor etwa zwei Jahren ins Leben gerufen wurde, dürfen die Spieler selbst bestimmen, welches von vier vorausgewählten Pokemons zum Spezial-Monsterchen werden soll. Zur Wahl stehen:

Vulpix (auch seine Alola-Form) mit der Attacke "Meteorologe"

Machollo mit der Attacke "Gegenstoß"

Rihorn mit der Attacke "Felswerfer"

Dratini mit der Attacke "Kraftkoloss"

Die Abstimmung wird komplett im Spiel stattfinden, und zwar durch Quests, die als "Feldforschungsprojekte" bei Pokemon-Stopps zu finden sind. Insgesamt wird es vier Quests geben, jede gibt als Belohnung 200 Sternenstaub. Die jeweiligen Quests haben den Titel, "Stimme für Community Day mit! Fange 20 Pokemons". Offenbar wird dann von Niantic am 1. Februar gezählt, welche der vier Quests am häufigsten (zwischen 12 und 23:59 Uhr) erfüllt wird. Am 3. Februar wird das Ergebnis bekannt gegeben. Der resultierende Event mit dem "gewählten" Shiny-Monster findet am 22. Februar statt.

Des weiteren findet weiterhin das Mondneujahr-Event statt, das einen Haufen roter Pokemon mit sich bringt. Dieses Event geht noch bis zum 3. Februar.