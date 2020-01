Aus Torchlight Frontiers wird Torchlight 3 // Kein F2P, weitere Änderungen

PC XOne PS4

Im August 2018 kündigte das Unternehmen Perfect World Entertainment mit Torchlight Frontiers ein sogenanntes Shared-World-Action-RPG an, bei dem es sich nicht um eine echte Fortsetzung des beliebten Torchlight 2 (im Test mit Wertung 8.5) handelte. Nachdem es seit längerer Zeit ruhig um den Titel war, gaben die Entwickler heute eine überraschende Neuigkeit preis.

Demnach wird aus Torchlight Frontiers ab sofort Torchlight 3. Zudem werden nicht nur der Titel des Projekts, sondern auch grundlegende Spiel-Elemente geändert. Unter anderem bedeutet das, dass Torchlight 3 ein vollwertiges Spiel darstellt – die Free-to-Play-Mechanik aus Torchlight Frontiers gehört somit der Vergangenheit an. Folglich könnt ihr das neue Spiel einmalig erwerben und anschließend „so viel spielen, wie ihr wollt, online oder offline“. Das Ziel des verantwortlichen Studios ist es, „Torchlight wieder zu seinen Wurzeln zurückzubringen und es zum wahren Nachfolger von Torchlight 1 und 2 zu machen“.

Klassen, Festung, Begleiter

Wie bei Spielen dieses Genres üblich, könnt ihr Schauplätze erkunden, euch mit Freunden zusammenschließen, Ressourcen sammeln und euch in Dungeons wagen. Aktuell sind drei Klassen bekannt – Zwielichtmagier, Roboschmied und der Schienenkämpfer –, hinzu kommt eine weitere, die bald bekanntgegeben werden soll.

Außerdem wird euch eine Account-basierte Festung erwarten, die ihr verschönern und in der ihr eure Ausrüstung verbessern könnt. Fehlen dürfen natürlich nicht die besonderen Items (Rüstungen, Waffen, Rezepte, Haustiere und so weiter), die ihr in den zufällig erzeugten Gebieten findet. Wie schon in Torchlight 2 könnt ihr auch im kommenden Spiel einen tierischen Begleiter mit auf eure Reise nehmen. Dessen Fähigkeiten lassen sich verbessern, und auch mit Ausrüstung könnt ihr eure Helfer ausstatten.

Echtgeld-Shop eingestellt // Weitere Änderungen

Im Zuge der Ankündigung informieren die Entwickler auch über Änderungen, die bereits zum Teil im bisherigen Torchlight Frontiers umgesetzt worden sind. Folgende Einzelpunkte listet das Steam-Posting auf:

Der Echtgeld-Shop wurde aus dem Spiel entfernt.

Torchlight 3 folgt nun der klassischen Einteilung in Akten aus den vorhergehenden Spielen. Ihr beginnt am Imperialen Außenposten, der von Goblinhorden belagert wird. Anschließend folgt ihr der Spur der Netherverderbnis in ein Gebiet der Hyvid und letztendlich zu den [zensiert] und ihren höhlenartigen Strukturen der elektrisierenden [zensiert].

Der Horizontale Fortschritt wurde entfernt, ebenso alle Front-spezifischen Levels, Ausrüstungswerte und Skalierungen. Das Fortschrittssytem wird überarbeitet, um all diese Änderungen auszugleichen.

Die meisten Gebiete sind nun standardmäßig privat, um ein besseres Spielerlebnis zu bieten. Ihr könnt euch immer noch in öffentlichen Städten treffen und Gruppen bilden, um gemeinsam instanzierte Gebiete zu spielen.

Bei der Erstellung eures Charakters könnt ihr nun Online- oder Offline-Modus wählen. Charaktere, die für den Offline-Modus erstellt wurden, benötigen keine Internetverbindung zum Spielen, können aber auch nicht an Mehrspieler-Partien teilnehmen.

Release, Entwickler-Statement, Trailer

Die Veröffentlichung von Torchlight 3 ist für dieses Jahr vorgesehen, ein genauerer Zeitraum wurde bislang nicht genannt. Der Start der Closed Beta ist auf Steam für den 29. Januar geplant. Neben einer PC-Fassung wurden auch Konsolen-Versionen angekündigt, deren Release etwas später erfolgen soll. Zusätzlich zum Hauptspiel sind Inhaltsupdates vorgesehen.

Max Schaefer, CEO von Echtra Games und Mitbegründer der Torchlight-Franchise, begründet die Entscheidung, ein vollwertiges Torchlight-Spiel zu realisieren, wie folgt:

Als wir mit der Entwicklung von Torchlight Frontiers angefangen haben, konzentrierten wir uns auf die Erstellung einer gemeinsamen Welt. Während der Entwicklung entdeckt man oft, welche Art von Spiel man entwickeln will, und wir haben erkannt, dass Torchlight Frontiers ein wahrer Nachfolger von Torchlight 1 und 2 sein sollte. Basierend auf dieser Erkenntnis und dem zahlreichen Feedback unserer Alpha-Tester haben wir beschlossen, das Spiel zurück zu seinen Wurzeln zu bringen und es nach den klassischen Torchlight-Spielen zu gestalten, die so beliebt bei ARPG-Fans geworden sind. Wir möchten uns bei unserer engagierten Spielergemeinschaft für ihre Unterstützung und konstruktivem Feedback in der frühen Entwicklungsphase bedanken

Abschließend haben wir den Ankündigungstrailer eingebunden, der einige wenige Gameplay-Szenen enthält und in dem sich abermals Schaefer zu Wort meldet. Ein weiteres, 30 Sekunden kurzes Video, findet ihr im offiziellen YouTube-Kanal, während euch drei neue Screenshots in unserer Galerie erwarten.