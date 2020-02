Darauf freut sich die Redaktion im... Februar 2020

Eine Menge nachzuholen

Teaser Der Februar im Jahr 2020 ist nicht nur am an Spiele-Releases, auch Filme kommen kaum nennenswerte neue ins Lichtspielhaus. Daher nutzt die GG-Redaktion den Monat größtenteils zum Nachholen.

Jörg Langer

Dennis Hilla

Thomas Schmitz

[FILME/SERIEN] Ich hatte mich auf den Anime-Filmgefreut, den Quasi-Nachfolger (ohne inhaltlichen Zusammenhang) zu, also, ebenfalls von. Einziges Problem: Ich war bereits am gestrigen 1. Februar drin (also im Kino). Jetzt habe ich nichts mehr zum Freuen. Ach so, die Seriewollte ich mir im Februar ansehen, eine BBC/Netflix-Serie über japanische Detektive und Yakuza in London (und weitere Detektive und Yakuza in Tokio) mit tollen Darstellern und haarsträubender Handlung. Einziges Problem: Ich habe sie bereits Ende Januar angesehen. Jetzt habe ich nichts mehr... aber das hatten wir schon.[SPIELE/BRETTSPIELE] Ich möchte mirundansehen und Warcraft 3 Reforged weiterspielen. Außerdem habe ich meine dritte Partie(samt Bestien-Addon) gestartet, dieses Mal auf leichte Wirtschaft / normale Kampfschwierigkeit (also Veteran). Bei der ersten Partie scheiterte ich quasi sofort, die zweite wurde mir auf leicht/leicht bald zu leicht, jetzt schau'n wir mal. Ebenfalls in meinem Spieledunstkreis istauf Switch.[SONSTIGES] Eigentlich gibt es nur eines, auf das ich mich im Februar freue: Nach dem durchausgefüllten Januar endlich weiter an derzu arbeiten. Ansonsten stehen Trübsal, Papierkram und Papierkram ab. Bäh![FILME/SERIEN] Ganz klares Highlight im Serienfebruar, auch wenn eigentlich schon am 31. Januar 2020 kommt, ist die sechste Staffel von. Also der zweite Teil der Season. Zwar zieht einen die Serie immer wieder runter, bietet aber auch genug skurrile Momente, um wirklich ans Herz zu gehen. Ganz wiehalt. Das ich auch mal wieder schauen sollte... Abgesehen davon hat mich jetzt nichts wirklich angesprungen, was mich vor den Fernseher oder ins Kino locken könnte. Und nein, ich werde hier jetzt nicht herumlügen und behaupten, ich würde für den-Film Geld ausgeben.[SPIELE/BRETTSPIELE] Im Februar kommt so herrlich wenig raus, was mich interessiert, dass ich endlichabschließen werde. Hoffe ich. Darauf werde ich nicht direkt mit den DLCs anfangen, sondern erstmal etwas Abstand gewinnen und vielleicht den dritten Anlauf mitwagen. Spaß hat es mir ja schon gemacht, aber irgendwie haben andere Sachen immer rein gegrätscht. Oder vielleicht dochsoll aber ja auch ganz gut sein. Nur eine Sache weiß ich ganz sicher: nach dem Hexer-Mammutabenteuer wirderstmal warten müssen. Zwei Großprojekte hintereinander, das ist nix.[SONSTIGES] Irgendwie ist mein Kopf richtig leer, was Musik oder sonstige besondere Events im Februar angeht. Beim Stöbern gesehen, dass Götz Widmann eine Live-Show gibt, vielleicht nehme ich die mit. Sonst ist einfach mal mit Rita auf der Couch abhängen auch nicht das Verkehrteste.

[FILME/SERIEN] Und plötzlich bin ich wieder Kinogänger. Allein im Januar habe ich drei Filme geschaut. Im Februar würde ich das gerne fortsetzen, aber da fehlen die passenden Filme. Lediglich The Gentlemen könnte mich überzeugen. Denn mit der Gangsterkomödie scheint Guy Ritchie wieder "back to the roots" zu gehen. Ich wünsche mir qualitatitv etwas in der Nähe von Bube, Dame, König, grAs und Snatch. Was Serien angeht, bin ich im Februar wohl eher in der Position, Sachen aufholen zu müssen. Denn zu den interessanten Neuerscheinungen, allen voran der fünften Season Better Caul Saul, fehlen mir einfach Vorgängerstaffeln.



[SPIELE/BRETTSPIELE] Das Spiel, das mich diesen Monat am meisten interessiert, ist The Suicide of Rachel Foster. Protagonist kommt zurück in altes Haus erinnert an Gone Home und What Remains of Edith Finch, Protagonist hält über Funk Kontakt zur Außenwelt erinnert an Firewatch. Das klingt bei den Vorlagen sehr gut. Ich wünsche aber auch Daedelic als Publisher einfach mal wieder einen Erfolg. Ein wenig zwiegespalten bin ich bei Dreams. Ist das Spiel von Media Molecule mehr als nur ein Baukasten? Falls ja, könnte es etwas für mich sein.



[SONSTIGES] Der Februar steht für mich im Zeichen der Comebacks. Ob Grimes, Caribou oder La Roux - sie alle haben schon seit mindestens fünf Jahren keine Alben mehr veröffentlicht (wenngleich das bei Caribou nicht so ganz stimmt, Dan Snaith war ja zwischendurch Daphni). Ob sie wieder spannende Musik liefern? Wir werden sehen. Am meisten freue ich mich aber auf Random Desire von Greg Dulli. Ich liebe den pathetischen Wall-of-Sound-Rock, den er mit seinen Bands/Projekten The Afghan Whigs und The Twilight Singers gemacht hat.



Benjamin Braun

Hagen Gehritz

Karsten Scholz

[FILME/SERIEN] Ich bin wirklich froh, dass im Februar praktisch nichts kommt, was ich unbedingt sofort sehen möchte – jetzt mal ganz abseits dessen, dass ich noch nicht genau sagen kann, ob ich überhaupt zu irgendwas käme. Immerhin habe ichStaffel 3 oder die finale Staffel vonerst in den letzten paar Wochen „geschafft“. Was die Februar-Sachen angeht: Muss ich als Gameranschauen? Ich finde nicht! Die guten Videospielverfilmungen kann man sich an einer Hand abzählen und beim Sonic-Film erwarte ich Trash, aber der üblen Art. Da würde mich, der neue Film mit, schon eher reizen. Aber letztlich brauche ich beides nicht direkt.Ich arbeite nach Möglichkeit lieber den Backlog ab. Vielleicht endlich mal? Wird langsam Zeit, aber vierstündige Filme schaut man halt eben nicht mal eben. Außerdem gucke ich Filme prinzipiell aufmerksam und nicht nebenher, insbesondere wenn sie von meinem Lieblingsregisseurstammen. Ich möchte den Streifen jedenfalls genießen oder mich notfalls fundiert darüber ärgern, falls er nichts taugen sollte. Klar ist bei meinem inzwischen ziemlich großen Backlog, dass ich vorsichtig planen muss, sodass auch am Ende mal all das klappt, was ich mir vorgenommen habe.[SPIELE/BRETTSPIELE] Bei Neuveröffentlichungen gibt es eher wenig, was ich unbedingt auf meine Festplatte spülen möchte. Aber dafür wird es im Februar wenigstens ein Preview-Event zu einem Rollenspiel geben, auf das gewiss nicht nur ich mich freue. Ich kann noch keine Namen nennen, aber wenn die Entwickler halbwegs das liefern, was die Fans sich erhoffen, dürfte diese Präsentation, Hands-on gibt es wohl noch nicht, ein ziemliches Highlight werden.Von den neuen Releases bin ich nach einer ausführlichen Anspielsession bei Publisher Bandai Namco aufgespannt. Das Ding mag seine Schwächen im Kampfsystem haben. Spaß hatte ich daran aber dennoch und Lust, meinen Helden in der finalen Version auf die höchste Stufe zu hieven. Der vielleicht spannendste Titel aber kommt via Daedalic, wenn auch kein Eigengewächs.wird als „Story-Adventure“ spielerisch wohl kaum den höchsten Ansprüchen genügen – mein Anspieltermin vor einigen Monaten unterstreicht diese Annahme. Aber ich mag erzählerisch intensive, interaktive Erlebnisse. Und in dem Bereich traue ich dem Titel zu, in der obersten Liga mitzuspielen.[FILME/SERIEN] Historische Stoffe, umso mehr zu Zeiten vor 1900, gehen bei mir immer, daher freue ich mich auf den deutschen Kinostart von. Die 1890er Dreyfus-Affäre in Frankreich ist eine spannende Vorlage: Ein jüdischer Offizier wurde fälschlich wegen Landesverrats verurteilt, der Irrtums des französischen Geheimdienstes vertuscht und der wahre Schuldige von Oberen gedeckt. Der Streifen orientiert sich an dem gleichnamigen Roman von-Autorund inszeniert das Ganze als historischen Whistleblower-Krimi. In puncto Serien bin ich wieder in Stimmung für Cyberpunk-Noir in, auch wenn mir die Entwicklung am Ende von Staffel 1 weniger gefallen hat.[SPIELE/BRETTSPIELE] Mit dem DLCmacht mein Top-Titel 2019seinen Namen im Grunde obsolet, denn er führt ein viertes Haus ein, auch wenn es ein abgespecktes ist: Es hat vier statt acht Schüler und einen untergeordneten Plot, der sich wohl in jedem der vier existierenden Pfade starten lässt. Ich hätte auch nicht wenig Lust, inHorden an grotesken Nazi-Zombie-Schergen mit bleihaltigen Argumenten zurück in die Unterwelt zu schicken. Am besten wäre natürlich, wenn auch ein paar Kumpel zugreifen würden, da der Titel deutlich auf Koop ausgelegt ist.[SONSTIGES] Ich habe in letzter Zeit recht wenig Muse zum Lesen gehabt und hoffe, dass sich das nun wieder bessert. Oben auf meinem Buchstapel liegt momentan. Autorhat mich mit dem historischen Ränkespiel inklusive etwas Mystik inschon mal gut unterhalten und ich bin gespannt, wie er Größen der Weimarer Klassik interpretiert, die im Erlkönig-Manöver als Helden auf geheimer Mission in ein Abenteuer starten.[FILME/SERIEN] In Sachen Serien und Filmen wird der Februar krass. Zum einen, weil Netflix mal eben die ganzen fantastischen Werke von Studio Ghibli raushaut. Wie geil ist DAS denn bitte?! Zum anderen feiert die zweite Staffel vonihre Premiere und auf Amazon Prime wollen wir natürlichweiter verfolgen. Hoffentlich bleibt da noch Zeit für. Das neueste Werk vonkönnte mit seinem bissigen Humor genau meinen Geschmack treffen.[SPIELE/BRETTSPIELE] Eigentlich ist es total egal, welche neuen Spiele im nächsten Monat erscheinen. Am 12. Februar startet auf den Servern vonPhase 3 - inklusive Raid Pechschwingenhort und Dunkelmond-Jahrmarkt. Uneigentlich bin ich aber sehr neugierig darauf, was die Gamer alles mit dem neuen Kreativbaukastenanstellen werden. Und wenn ich mal keine Lust mehr auf Classic habe, zocke ich mit meinem Sohnemann einfach zum dritten Maldurch – Raphi liebt die Gespensterjagd einfach.[Sonstiges] Im Februar steht "endlich mal gesund werden" auf dem Programm. Bisher haben sich 2020 nämlich Zahnschmerzen und eine zähe Erkältung die Klinke in die Hand gegeben. Neue Pläne gibt es erst, wenn das Ziel erreicht ist.