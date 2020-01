Montagmorgen-Podcast #334

Teaser Von den beiden Teilnehmern im heutigen Montagmorgen-Podcast ist einer topmotiviert für die neue Woche, der andere hingegen hat sich mit unausgereifter Technik auseinandergesetzt.

Auch wenn dieser Montagmorgen-Podcast selbst für unsere Verhältnisse spät dran ist, so wird er euch nicht enttäuschen. Denn wir haben eine wahrlich umfangreiche Vorschau erarbeitet. Und als Bonus gibt es obendrauf noch Berichte von Jörgs und Dennis' Wochenenden. Inklusive Spielerlebnissen und sonstigen Unternehmungen, die die beiden in den vergangenen Tagen so erlebt haben. Natürlich bleibt dabei Redaktionshündin Rita nicht außen vor, die mit ihrem Herrchen richtig viel erlebt hat. Alle Themen in der Übersicht: